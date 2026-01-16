Нагъл номер с цените заради еврото и следващ капан заради закон на Пеевски: Дянков набързо обясни

Нашите политици винаги в последния момент правят промените и като се правят така, се изпускат неща. Да, сега се глобяват недобросъвестните търговци за вдигане на цени, обаче по закон те не са длъжни да ги върнат на старото ниво. И затова сега готвеният закон за надценките на храните (двигател е Делян Пеевски) спокойно може да не работи - търговците ще казват, че повишението на цената на дадена стока не е надценка. Това заяви пред БНТ бившият финансов министър Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет.

В първите седмици и месеци все нещо се обърква и ще се обърква, но преходът към еврото върви плавно - това е оценката на Дянков. "Малко повече време ни трябва, но влизането в еврозоната ще се оцени от повече българи", каза бившият финансов министър. Той посочи, че инфлацията върви около 4% и това е по-малко от пика от над 5% през 2025 година.

Според Дянков, редовен държавен бюджет за 2026 година не може да се очаква преди лятото на тази, 2026 година. Той предупреди и, че съгласно законодателството ни в удължителен бюджет не може да се вкарват допълнителни разходи - Дянков го каза предвид 5% увеличение на заплатите на чиновниците. И предупреди, че никоя партия няма да каже нищо против преди избори, а дори очаква например накоя партия да предложи повече пари за общините, това също да бъде гласувано, защото парламентът вече работи във времето преди избори, след конституционните промени, инспирирани от ПП-ДБ.

Неизбежно е да се увеличи данъчното бреме, пак каза Дянков, който обаче предупреди: За това трябва публичен дебат. Той напомни как в края на миналата година тихомълком с проекта за държавен бюджет беше направен опит за вдигане на данъци и това "беше голяма грешка", по думите на Симеон Дянков. Той определи "бизнеса" като герой, за да не сме сега с бюджет и 8,5% дефицит. Влизането в еврозоната има влияние и върху държавния бюджет - ако има прекомерни разходи без да бъдат обезпечени, от Брюксел могат да ни спират евросредства, защото проектът за всеки държавен бюджет минава на съгласуване там. А Симеон Дянков видя, че засега бюджетният ни дефицит е 6-6,5%, защото ще има чисти разходи като заеми за БЕХ.

Дянков очаква кредитният рейтинг на България да не се подобри след като днес, 16 януари, се очаква новата оценка. Той обясни така - това ще е знак, че сме в еврозоната, но си остават сериозни пропуски в икономиката ни и липса на завършване на някои реформи. Бившият ни финансов министър счита, че сега България е влязла в еврозоната, защото 2/3 от членовете на еврозоната са в бюджетен дефицит (свръхдефицит), но не само заради това - а защото при първоначалния устрем на Тръмп да налага нови мита доларът първоначално е отслабнал и в Брюксел си помислили, че сега е моментът еврото да стане водеща световна валута.

