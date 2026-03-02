Зеленски: Преживяхме и тази зима, нека им е мъка на руснаците

"Днес е денят, в който всеки от нас с право може да каже: преживяхме тази зима, най-трудната през всичките години на войната. Руснаците искаха да превърнат тази зима в унищожение на Украйна и украинците. Но Украйна не се счупи." Това са думи на украинския президент Володимир Зеленски от снощното му видеообръщение.

Тази зима имаше много балистични ракети, отблъснахме огромен брой масирани атаки. Общо бяха използвани над 700 ракети от различни типове, за дроновете да не говорим. Никоя нация не е преминала през подобни изпитания, но украинците успяха да се справят, каза той.

Енергийната ни система устоя. Благодарен съм на всички, които денонощно работят за възстановяването й - всички служители на енергийните компании, всички ремонтни и аварийни екипи, цялата Държавна служба за извънредни ситуации.

Още: Зеленски: Иранският народ има шанс да се освободи от терористичния режим

Благодаря и на общинските служби и местните, и регионалните власти, които наистина бяха с хората тази зима – със своите градове и села, каза още Зеленски.

"Искам специално да отдам почит на украинските предприемачи, на всеки бизнес в Украйна – както малък, така и голям – който успя да се адаптира в тези условия, запази работните места, преживя тази зима и продължи да работи в Украйна", добави Зеленски.

Съветите на Зеленски за справяне със стреса (ВИДЕО)