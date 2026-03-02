Зеленски готов да помогне на страните от Близкия изток да свалят иранските дронове, но при едно условие

Украйна е готова да помогне на страните от Близкия изток в борбата с иранските дронове, ако арабските лидери успеят да постигнат споразумение за прекратяване на огъня с руския диктатор Владимир Путин. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в отговор на въпрос на кореспондент на УНИАН. Той отбеляза, че лидерите от Близкия изток все още не са отправили подобно искане към Украйна.

„Те познават нашия опит, нашите възможности. Изключително важно е всички да видят, че дори с количеството противовъздушна отбрана в Близкия изток, „Шахедите“ успяват да пробият. Пробиват, защото има толкова много от тях: ракети и дронове. Това са същите „Шахеди“, които ни пробиват. Сваляме голям процент от тях“, подчерта държавният глава. Зеленски добави, че неговите партньори разбират високото ниво на експертиза на украинските военни. И ако има съответно искане, Украйна ще отговори.

Същевременно той отбеляза, че Близкия изток също може да помогне на Украйна. „Близкият изток има тесни икономически отношения с Руската федерация. И има влияние. Ако те сигнализират на Русия да прекрати огъня за определен период – месец, два месеца – тогава можем да изпратим наши специалисти, за да защитят цивилното население“, обяви Зеленски. Украйна е готова да работи с партньори и в областта на обучението на своите военни.

В същото време Зеленски потвърди, че Украйна е заинтересована от обмен на оръжия. „Имаме собствени мощности, които произвеждаме, и за които има недостиг. И страните от Близкия изток по принцип имат същия този недостиг. Затова ще бъдем готови за контакт. Дипломатите са получили инструкции от мен и комуникират“, добави президентът.

Ситуацията в Близкия изток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските войски „напълно побеждават Иран“. Той обаче предупреди, че предстои „голяма вълна“ от атаки. Той също така отбеляза, че най-безопасното нещо, което иранските граждани могат да направят сега, е да си останат вкъщи, тъй като „е опасно да бъдат навън“. Същевременно американският лидер не изключва изпращането на американски сухопътни войски в Иран. Той твърди, че операцията в момента „значително изпреварва първоначалния график“.