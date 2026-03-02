Украйна пак съсипа с дронове най-известния руски петролен терминал в Черно море (ВИДЕО)

Войната в Иран превзе информационния поток в последните вече над 50 часа, но това далеч не означава, че тази в Украйна е приключила. След известно затишие през почивните дни, явно докато украинците и руснаците решиха малко да обърнат поглед и към други военни действия, отново има какво да се отрази и за Украйна, и за Русия.

Поредна сериозна атака с дронове от страна на Украйна е станала тази нощ - срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск и второто по големина руско пристанище изобщо. Поразен там е големият петролен терминал Шесхарис - не за пръв път той гори след удари с далекобойни украински безпилотни системи.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA е направил геолокализация на някои от множеството видеокадри, които показват мащаба на атаката. А кметът на Новоросийск Андрей Кравченко потвърждава в официалния си канал в Телеграм, че всякакво движение в района на Шесхарис е забранено. Буквално преди 20 минути Кравченко каза, че продължава "отразяването на атака с дронове". Той съобщи по-рано, че имало пожари на две места в самия Новоросийск, ударени са 2 жилищни сгради и 5 къщи.

Руското военно министерство съобщи снощи, че над руска територия са свалени 57 далекобойни дрона, но това беше между 20:00 часа и 23:00 часа на 1 март московско време. 18 от дроновете са свалени над акваторията на Черно море, още 15 - над Крим, 9 - над акваторията на Азовско море.

Ukrainian FP-1/2 long-range strike drones caught in the lens over Novorossyisk. Currently there is lots of air defense activity in Novorossyisk, still battling incoming Ukrainian strike drones. #Ukraine https://t.co/cSSKPnDtGN pic.twitter.com/PFdMG7vZCm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 1, 2026

Петролният терминал "Шесхарис" е голям офшорен комплекс за приемане, съхранение и товарене на петрол и петролни продукти на танкери. Той е един от най-големите и стратегически важни петролни терминали в Русия. Играе ключова роля в работата на морското пристанище Новоросийск и цялата експортна инфраструктура в южната част на страната. Терминалът вече беше повреден при атака с дронове през ноември 2025 г.

