Значителен ръст в цената на златото

02 март 2026, 11:44 часа 186 прочитания 0 коментара
Цената на златото отбеляза значителен ръст в днешната търговия, подтикната от засиленото търсене на активи убежища, след като ударите на САЩ и Израел срещу Иран доведоха до смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Ескалацията на геополитическото напрежение задълбочи несигурността в глобалната икономика, предаде агенция Ройтерс. Днес цената на благородния метал достигна най-високото си равнище от повече от четири седмици.

Цената

Тази сутрин българско време спот цената на златото се повиши с 1,88 на сто до 5376,44 долара за тройунция, след като по-рано по време на сесията достигна ръст от 2 на сто.

Според Кайл Рода, старши пазарен анализатор в Capital.com, посочи, че за разлика от предишни ескалации, в настоящия конфликт има силни стимули и за двете страни да продължат с ответните действия. Това създава риск от хаотична и волатилна среда, която ще подкрепя цената на златото в дългосрочен план.

Анализаторът Рос Норман определи златото като „най-добрия барометър за глобалната несигурност“ и прогнозира, че металът ще бъде преоценен на нови рекордни нива в условията на „нова ера на геополитическа нестабилност“.

Въпреки скока, печалбите на златото бяха частично ограничени от поскъпването на щатския долар, чийто индекс се повиши с 0,27 на сто. По-силната американска валута прави метала по-скъп за купувачите, използващи други валути.

Другите благородни метали също поскъпват. Среброто добави 1,3 на сто към стойността си, достигайки 95 долара за унция, след като отчете месечен ръст през февруари, платината поскъпна с 0,8 на сто до 2383,50 долара за унция

Пламен Иванов
