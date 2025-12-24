Кабинетът подаде оставка:

НАП със съвети за избягване на двойното данъчно облагане

24 декември 2025, 17:12 часа 237 прочитания 0 коментара
НАП със съвети за избягване на двойното данъчно облагане

Националната агенция за приходите (НАП) напомни, че хората, които са реализирали доходи от източник в чужбина през 2025 г., могат да ползват метод за отстраняване на двойното данъчно облагане, предвиден в съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Метод може да прилoжи всеки, чийто доходът е бил правилно обложен (или е подлежал на облагане в случаите на „освобождаване с прогресия“) в чуждата държава в съответствие с разпоредбите на СИДДО.

Методите могат да бъдат изменени

Обръщаме внимание, че предвидените в СИДДО методи за отстраняване на двойното данъчно облагане, могат да бъдат изменени в резултат на действието на разпоредбите на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби („Конвенцията“) в сила за нашата страна от 01.01.2023 г., уточняват от НАП.

Още: Договориха правила срещу двойното данъчно облагане за инвеститорите в ЕС

Списъкът с включените в обхвата на Конвенцията спогодби, както и направените от Република България резерви и уведомления могат да бъдат открити в закона за ратификация, обн. в ДВ, бр. 47 от 24.06.2022 г.

За улеснение на клиентите на Националната агенция за приходите е изготвен списък, съдържащ актуална информация с приложимия метод за отстраняване на двойното данъчно облагане във всяка СИДДО за най-често срещаните доходи от източник в чужбина.

EК планира промени в данъчното облагане на предприятията в ЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Данъчно облагане НАП данъци Национална агенция за приходите
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес