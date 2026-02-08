В дебюта на Фуфу: Гьозтепе на Мъри Стоилов продължи впечатляваща серия (ВИДЕО)

Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, завърши 0:0 при гостуването си на Коняспор в мач от 21-вия кръг на турската Суперлига. Така "жълто-червените" продължиха серията си от шест поредни мач без поражение в елита на южната ни съседка. Дебют за тима от Измир направи българският национал Филип Кръстев, който бе на терена до 68-ата минута, когато бе сменен от Муса Мохамед.

В началото на срещата Матеуш Лис се намеси при два опасни изстрела на Джаксън Мулека. Елитон пък пропусна с глава за "Гьоз-Гьоз". В 33-тата минута Елитон и Алан Годой изтърваха сериозна възможност при суматоха в наказателното поле. До почивката Филип Кръстев и Уурджан Язгълъ пропуснаха по един шанс за двата тима.

През втората част Лис отново се намеси при изстрел на Мулека. Малко по-късно ръстев беше заменен от Муса Мохамед. Миг след това Язгълъ остана на сантиметри от отбелязване на автогол.

Гьозтепе остана на 4-о място във временното класиране с 40 точки. Коняспор е 12-и с 20. Отборът на Станимир Стоилов направи шести пореден мач в първенството без загуба, от които има четири победи и две равенства.

