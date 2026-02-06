Как се помага на хора по целия свят: Павел Андреев разказва (ВИДЕО)

Към днешна дата на месечна база при нас идват между 300 и 350 кампании. Във всички държави, в които работим, средно на месец успяваме да съберем между един милион и милион и половина евро за хора в нужда.

Това каза социалният предприемач Павел Андреев, създател на платформата pavelandreev.org в предаването "Студио Actualno".

Вече 5 години платформата организира кампании за набиране на средства за лечение, социални каузи и спешна подкрепа, с цел да осигури лесен, прозрачен и сигурен начин за тази дейност. Към момента в платформата има стартирани кампании от 141 държави, а според Андреев, до края на годината се очаква кампаниите да покриват почти всички държави в света.

"Преди няколко месеца преминахме бариерата от един милион единични дарения. И просто от моето желание да помагам, това се превърна в една огромна общност, която успешно реализира кампании", каза Андреев.

Основният фокус на екипа е разширяването на международното присъствие, усъвършенстване на технологиите и изграждане на локални общности във всяка държава, в която платформата работи. Плановете за развитие са насочени към изграждане и развитие на местни аудитории във всяка държава, създаване на локални версии на платформата с адаптирано съдържание и поддръжка на роден език и развитие на международен екип, който активно да разраства платформата във всяка държава.

"Едно от най-важните неща, с които се печели доверие, е екипът, който е наясно, че ние трябва много бързо и скоростно да помагаме на хората, който е проактивен в това да комуникира с всички страни. Инициатори на кампании, бенефициенти, дарители, медиите, защото вие много помагате, както и хора, които просто искат да помагат. Те са в постоянна комуникация, знаят, че трябва да комуникират с тях, защото това дава доверие и сигурност от другата страна на хората, които помагат.", обясни той.

Какво още включват плановете за развитие на платформата и как успява да се финансира такава мащабна дейност - вижте в интервюто.