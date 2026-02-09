Над 50% от германските граждани смятат, че Западът трябва да окаже по-силна подкрепа на Украйна, за да принуди Владимир Путин да седне на масата за преговори. Това сочи анкета, проведена от Insa по поръчка на Bild. Отбелязва се, че 52% от анкетираните подкрепят засилена подкрепа за Украйна. Освен това 28% от анкетираните заявяват, че тази подкрепа трябва да включва както военна, така и финансова помощ.

Според проучването, 12% от германците искат Западът да предоставя на Украйна само финансова или военна помощ. Само 35% от анкетираните са заявили, че не искат да предоставят на Украйна никаква допълнителна подкрепа.

Изданието подчертава, че най-голяма солидарност с Украйна изразяват избирателите на Социалдемократическата партия на Германия (ГСДП) – 74%. В същото време 65% от избирателите на партиите „Алтернатива за Германия“ и „Сара Вагенкнехт“ са категорично против подкрепата за Украйна. Освен това, 54% от анкетираните са заявили, че се опасяват от още по-голяма война в Европа. Те вярват, че след Украйна Русия може да атакува държава членка на НАТО, като Полша или Литва.

Германия се готви да отблъсне руска атака.

„Таймс“ съобщи преди това, че генерал-лейтенант Джералд Функе, началник на Командването за поддръжка на германските въоръжени сили, подготвя страната за отблъскване на руска атака. Страната би могла да играе ключова роля в случай на пълномащабна руска атака срещу страни от НАТО след две до три години.

Отбелязва се, че най-лошият сценарий предполага, че Германия трябва да е готова да отговори на руска атака в рамките на две до три години. При този сценарий Русия започва пълномащабна агресия срещу НАТО, а германските въоръжени сили биха били в епицентъра на събитията още от първите часове на атаката. В случай на подобно развитие на събитията, механизирана пехотна бригада от 4800 войници ще нанесе удар от предна база в Литва, преди още 15 000 сили за бързо реагиране да бъдат изпратени на фронта в рамките на няколко дни.

