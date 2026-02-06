Руслан Трад свърза простреляния генерал от ГРУ Владимир Алексеев с България (ВИДЕО)

Срещу простреляния в Москва на 6 февруари генерал-лейтенант от ГРУ Владимир Алексеев е направен опит за покушение или от Украйна, или е вътрешна дейност. Едно е сигурно - Украйна печели. Това каза в Студио Actualno журналистът и военен анализатор Руслан Трад, който коментира случая с престрелката, станала в затворен комплекс в руската столица. Генералът, който е зам.-ръководител на Главното разузнавателно управление, е в тежко състояние.

"Имаме данни за 6 куршума в гърба. Нападетелят е избягал. Това може да означава две неща – или украинска атака, или вътрешна атака. Алексеев имаше много противоречива роля за режима на Путин спрямо Евгений Пригожин. Той беше нещо като ментор в ГРУ на Пригожин. ГРУ предоставяше самолети и инфраструктура, а Пригожин даде парите за ЧВК „Вагнер“. Дори при бунта от 2023 г. Алексеев преговаряше с бойци на „Вагнер“ да не се включват в този бунт. Това подразни много хора като (Сергий) Шойгу и (Валерий) Герасимов (бившият военен министър и настоящият началник на генщаба, бел. ред.). Реално не знаем кой е нападателят – при всички положения Украйна печели", заяви Трад.

Намеса в избори

"Най-вероятно е истина, че той е участвал в манипулация на изборния процес в САЩ през 2016 г. Има обаче и още един човек – Решетников, който същата година е обвинен в намеса в два избора, в България и в Щатите", подчерта анализаторът.

Най-вероятно Алексеев "стои и зад саботажните операции в ЕС – различни палежи, гърмежи на складове, опити за убийства на хора, които стоят зад логистика на оръжия за Украйна. Това включва и България. Не е случайна личност, много висока топка", каза Трад.

"Не знаем къде е и генерал Аверянов – един от най-големите дейци, който също стои зад редица операции в Европа, изключително важен човек за силите за сигурност на Русия. Той беше на кораб в Средиземно море, който беше силно ударен от дрон – нямаме никакви следи къде е Аверянов. Сега идва времето на Алексеев и въпросът е кой може да е следващ", заяви анализаторът: Буданов ликвидира шефа на ГРУ, стоящ зад взрива на самолета на Пригожин и отравянето на Скрипал?