Стихотворение на деня, 9 февруари, от Дора Габе

"Непримирима"Плашиш ме,велико Мироздание,като разпъваш мисълта мидо своята неизмеримост!Земята ни е точица във тебе,а в тая точица е мойта обичи моята омраза,и силата ми — а не могада ги разтеглядо размерите ти. Ти ми даде:копнеж към своето величиеи разум да проникна в тебе,и жажда да те опозная,а идва ден и трябва да изчезнаи да ти върна всичко! Гледам Изгреваи Залеза,поглъщам Вечността тии чакам своя крайнепримирима…Дора Габе

