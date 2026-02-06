От Иран до Петрохан с Руслан Трад: Терор в Европа и незаконен трафик в Северозапада (ВИДЕО)

Преговорите между Иран и САЩ са "губене на време" и съвсем скоро ще изтече перфектният момент за американски удар. Това заяви в Студио Actualno журналистът и военен анализатор Руслан Трад, коментирайки дискусиите за ядрената програма на Техеран, провеждащи се в Оман, и заплахите на Доналд Тръмп за военен удар. "Това е подобие на украинските преговори – докато се водят дипломатическите разговори, се провеждат военни операции. САЩ провеждат разузнавателни операции. Отделно, Иран разположи дронове за наблюдение на американски сили – един такъв „Шахед“ беше свален. Самото сваляне от американските сили също е показателно – готови сме да преговаряме, но и да стреляме към Иран", анализира той.

"Моментът за успешна атака съвсем скоро може да бъде пропуснат, тъй като иранският режим се готви междувременно за подобен сценарий. Всеки ден, който се губи в разговори, означава плюс за режима. Тръмп очевидно иска да постигне сделка", коментира Трад.

"Иран пък приема много насериозно Тръмп. Иранският режим мести техника, но и подсигурява ядрените сили и структури, обмисля преместването на обогатен уран в трета държава – най-вероятно това е Русия. Засега информацията се отрича официално от Москва, но според наши данни Иран смята да прехвърли количество от около 400 кг. Русия е по-зависима от Иран, отколкото обратното – нуждае се от подкрепата на режима за войната си в Украйна. Така че, предполагам, това количество няма да изчезне. Китай също има сериозна роля в подсигуряване на ядрения арсенал и ядрената програма на Иран. Има данни, че натам е изнесено количество от този уран. Не знаем дали Иран не е разпределил количества, които са извън страната. Преговорите са загуба на време – Иран няма никакви намерения да спира нито ядрената, нито балистичната програма", категоричен е анализаторът от Атлантическия съвет и съосновател на платформата De Re Militari.

Иран може да включи криминалните си структури в Европа

"Важно е да напомним, че в козовете, които Иран държи, включват активизиране на криминални структури в Европа. Това е едно от основните притеснения от европейските служби за сигурност – че при ескалация, каквато ще има след евентуална атака срещу Иран, конфликтът може да се разпространи далеч извън Близкия изток", и то не само с терористични актове, смята Руслан Трад. "Иран използва такива структури за логистика, която да подкрепи икономиката на страната в режим на санкции, и за пране на пари. „Хизбула“ е показателен пример. Много голяма част от тези мрежи са разположени и в Европа, и в Южна Америка", допълни той.

„Ескалацията тече на няколко фронта, това е много важно“, повтори още анализаторът. „Опасенията този път са, че Иран ще хвърли всичко, с което разполага“.

Прогноза: Али Хаменей може да бъде предаден от Революционната гвардия

Режимът в Иран едва ли ще падне, дори да има удари, смята Трад. Прогнозата на военния анализатор е, че уличните протести в Иран отново ще избият. „Ако разчиташ на чужди милиции да потушават бунтове по улиците, вероятно имаш проблем в силите за сигурност. Далеч съм да мисля, че Революционната гвардия ще предаде режима, но не съм сигурен дали няма да предадат Хаменей“, каза Трад във връзка с върховния лидер аятолах Али Хаменей. Той допусна сценарий за падане на теокрацията и оттам – власт на военен режим. „Начинът, който видяхме във Венецуела, трудно би се изпълнил там, да не кажа невъзможно. Но ако Революционната гвардия реши, че му е дошло времето и бъде пуснат да избяга в Москва, Али Хаменей ще изтегли още около 20 души със себе си, включително сина си Моджтаба Хаменей, заедно с 95 милиарда долара от бюджета на Иран. Гвардията е готова да направи такъв компромис“, смята анализаторът.

Има шанс също за сепаратистки бунтове и отцепване на райони от Иран, което може да доведе до гражданска война, прогнозира той, цитирайки несъгласието на белуджите в провинция Систан и Белуджистан, на кюрдите и арабите в страната.

Случаят "Петрохан"

Руслан Трад коментира и тройното убийство в Петрохан, свързвайки този район с нелегални канали, но и критикувайки и.д. главния прокурор Борислав Сарафов и ръководителя на ДАНС Деньо Денев за реакцията им.

"За хората, които не знаят този район – Северозападна България от много време е арена на мафиотска дейност, грубо казано. Говорим за различни групи, които имат интереси в района, използват пресечената местност по границата, няма и чак толкова много патрули. Понякога там имаме военни части на НАТО, но от българска страна този район – от Сливница почти до Видин – има няколко големи канала от години, организирани престъпни мрежи, които много често през последните години са били замесвани в миграционни канали. Прехвърлят хора и вземат немалко пари – от София до Сърбия понякога струва 3000 евро на човек. Тези суми бяха много по-малки през 2015 и 2016 г.", коментира Трад.

"Включва се и трафик на продукти – незаконни парфюми, дрехи и др. За пазара това е нещо голямо. През Северозападна България минават международни канали за трафик – минават черногорски, сръбски, хърватски групи, ирански - също", обясни той.

Около бившата хижа „Петрохан“ има най-малко един канал, той е на около 10 км от хижата, който е един от няколко активни канала, които се разработват от години и печелят много. За съжаление, понякога с участие на полицейски структури. МВР не казвам, че не се бори с този проблем, но може да приложи повече средства за ефективна борба. Говорим за активни групи, които се занимават с трафик на хора за проституция, на продукти, зърно, дървесина, наркотици – най-вече хапчета, но не само. И когато се налага – оръжия от Близкия изток към Централна и Западна Европа, или пък от Балканите към Близкия изток.

Местните хора знаят за това. Трудно е да се докаже, защото има страх", каза още Руслан Трад.

