Войната в Украйна:

От Иран до Петрохан с Руслан Трад: Терор в Европа и незаконен трафик в Северозапада (ВИДЕО)

06 февруари 2026, 19:30 часа 382 прочитания 0 коментара

Преговорите между Иран и САЩ са "губене на време" и съвсем скоро ще изтече перфектният момент за американски удар. Това заяви в Студио Actualno журналистът и военен анализатор Руслан Трад, коментирайки дискусиите за ядрената програма на Техеран, провеждащи се в Оман, и заплахите на Доналд Тръмп за военен удар. "Това е подобие на украинските преговори – докато се водят дипломатическите разговори, се провеждат военни операции. САЩ провеждат разузнавателни операции. Отделно, Иран разположи дронове за наблюдение на американски сили – един такъв „Шахед“ беше свален. Самото сваляне от американските сили също е показателно – готови сме да преговаряме, но и да стреляме към Иран", анализира той.

"Моментът за успешна атака съвсем скоро може да бъде пропуснат, тъй като иранският режим се готви междувременно за подобен сценарий. Всеки ден, който се губи в разговори, означава плюс за режима. Тръмп очевидно иска да постигне сделка", коментира Трад.

"Иран пък приема много насериозно Тръмп. Иранският режим мести техника, но и подсигурява ядрените сили и структури, обмисля преместването на обогатен уран в трета държава – най-вероятно това е Русия. Засега информацията се отрича официално от Москва, но според наши данни Иран смята да прехвърли количество от около 400 кг. Русия е по-зависима от Иран, отколкото обратното – нуждае се от подкрепата на режима за войната си в Украйна. Така че, предполагам, това количество няма да изчезне. Китай също има сериозна роля в подсигуряване на ядрения арсенал и ядрената програма на Иран. Има данни, че натам е изнесено количество от този уран. Не знаем дали Иран не е разпределил количества, които са извън страната. Преговорите са загуба на време – Иран няма никакви намерения да спира нито ядрената, нито балистичната програма", категоричен е анализаторът от Атлантическия съвет и съосновател на платформата De Re Militari.

Още: Иран е готов да прекрати ядрената програма под натиска на Тръмп, Путин ще участва в сделката (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Иран може да включи криминалните си структури в Европа

"Важно е да напомним, че в козовете, които Иран държи, включват активизиране на криминални структури в Европа. Това е едно от основните притеснения от европейските служби за сигурност – че при ескалация, каквато ще има след евентуална атака срещу Иран, конфликтът може да се разпространи далеч извън Близкия изток", и то не само с терористични актове, смята Руслан Трад. "Иран използва такива структури за логистика, която да подкрепи икономиката на страната в режим на санкции, и за пране на пари. „Хизбула“ е показателен пример. Много голяма част от тези мрежи са разположени и в Европа, и в Южна Америка", допълни той.

„Ескалацията тече на няколко фронта, това е много важно“, повтори още анализаторът. „Опасенията този път са, че Иран ще хвърли всичко, с което разполага“.

Още: САЩ към гражданите си в деня на преговорите: Напуснете Иран незабавно

Прогноза: Али Хаменей може да бъде предаден от Революционната гвардия

Режимът в Иран едва ли ще падне, дори да има удари, смята Трад. Прогнозата на военния анализатор е, че уличните протести в Иран отново ще избият. „Ако разчиташ на чужди милиции да потушават бунтове по улиците, вероятно имаш проблем в силите за сигурност. Далеч съм да мисля, че Революционната гвардия ще предаде режима, но не съм сигурен дали няма да предадат Хаменей“, каза Трад във връзка с върховния лидер аятолах Али Хаменей. Той допусна сценарий за падане на теокрацията и оттам – власт на военен режим. „Начинът, който видяхме във Венецуела, трудно би се изпълнил там, да не кажа невъзможно. Но ако Революционната гвардия реши, че му е дошло времето и бъде пуснат да избяга в Москва, Али Хаменей ще изтегли още около 20 души със себе си, включително сина си Моджтаба Хаменей, заедно с 95 милиарда долара от бюджета на Иран. Гвардията е готова да направи такъв компромис“, смята анализаторът.

Има шанс също за сепаратистки бунтове и отцепване на райони от Иран, което може да доведе до гражданска война, прогнозира той, цитирайки несъгласието на белуджите в провинция Систан и Белуджистан, на кюрдите и арабите в страната.

Още: Ядрено оръжие или ракети: Иран е направил труден избор, но крие и нещо ценно (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Случаят "Петрохан"

Руслан Трад коментира и тройното убийство в Петрохан, свързвайки този район с нелегални канали, но и критикувайки и.д. главния прокурор Борислав Сарафов и ръководителя на ДАНС Деньо Денев за реакцията им.

Снимка: БГНЕС

"За хората, които не знаят този район – Северозападна България от много време е арена на мафиотска дейност, грубо казано. Говорим за различни групи, които имат интереси в района, използват пресечената местност по границата, няма и чак толкова много патрули. Понякога там имаме военни части на НАТО, но от българска страна този район – от Сливница почти до Видин – има няколко големи канала от години, организирани престъпни мрежи, които много често през последните години са били замесвани в миграционни канали. Прехвърлят хора и вземат немалко пари – от София до Сърбия понякога струва 3000 евро на човек. Тези суми бяха много по-малки през 2015 и 2016 г.", коментира Трад.

Още: Агенцията за закрила на детето се самосезира за младежа, изчезнал с Ивайло Калушев

"Включва се и трафик на продукти – незаконни парфюми, дрехи и др. За пазара това е нещо голямо. През Северозападна България минават международни канали за трафик – минават черногорски, сръбски, хърватски групи, ирански - също", обясни той.

Около бившата хижа „Петрохан“ има най-малко един канал, той е на около 10 км от хижата, който е един от няколко активни канала, които се разработват от години и печелят много. За съжаление, понякога с участие на полицейски структури. МВР не казвам, че не се бори с този проблем, но може да приложи повече средства за ефективна борба. Говорим за активни групи, които се занимават с трафик на хора за проституция, на продукти, зърно, дървесина, наркотици – най-вече хапчета, но не само. И когато се налага – оръжия от Близкия изток към Централна и Западна Европа, или пък от Балканите към Близкия изток.

Още: Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка за чадър

Местните хора знаят за това. Трудно е да се докаже, защото има страх", каза още Руслан Трад.

Гледайте във видеото: кой простреля генерал от ГРУ в затворен комплекс в Москва и какво стои зад военната чистка над Си Дзинпин в Китай.

Водещ: Мирослав Димитров

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Петрохан Иран САЩ иранска ядрена програма Руслан Трад Студио Actualno война Украйна ирански режим война Иран
Още от Интервю
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес