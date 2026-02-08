Как да разберем дали не е препълнена пералнята

Препълнената пералня не само пере по-неефективно, но и скъсява живота на уреда, увеличава разхода на енергия и оставя дрехите полувлажни, недоизпрани или смачкани. Много хора грешат, мислейки че колкото повече дрехи поберат, толкова по-икономично е. Истината е, че има ясни признаци за претоварване, които лесно можем да разпознаем. Как да разберем кога пералнята е прекалено пълна?

Колко място трябва да остава в барабана

Най-лесното правило е да оставите пространство, колкото една длан, между дрехите и горната част на барабана. Това позволява на дрехите да се движат свободно, да се разместват и да се изплакват добре. Когато барабанът е препълнен, дрехите стоят притиснати една към друга и водата не достига до всички места.

В резултат прахът не се разтваря напълно, а перилният препарат остава по материята. Правилното количество дрехи е ключово – твърде малко също не е икономично, но твърде много винаги води до проблеми в качеството на прането.

Признаци по време на работа, че пералнята е претоварена

Един от първите признаци е, когато барабанът се върти трудно и прави кратки, резки движения вместо плавен цикъл. Машината може да „мисли“ по-дълго между програмите или да се опитва многократно да разпредели тежестта. Друг сигнал е, когато водата видимо не покрива дрехите – те се движат на големи мокри буци, без да се разтварят и разпадат по време на пране. Прекалено тежкото въртене и забавеното изплакване също показват, че уредът се мъчи да се справи с обема.

Как изглеждат дрехите, когато сме претоварили пералнята

Дрехите са първият ясен индикатор, че нещо не е било наред. Те излизат намачкани по необичаен начин – не „обичайно“, а с твърди, дълбоки сгъвки, които се изглаждат трудно дори при сушене. Материите изглеждат „пребити“, защото са търкали една в друга без достатъчно вода. Често имат останал прах или следи от омекотител по тях, особено при тъмни дрехи. Понякога дори миришат леко застоено, защото не са се изплакнали добре. Това е сигурен знак, че барабанът е бил по-натоварен, отколкото машината може да понесе.

Звуци и вибрации, които издават проблема

Претоварената пералня става значително по-шумна. Чуват се удари, тропане и силни вибрации по време на центрофугата. Уредът може да започне да „ходи“ по пода или да вибрира толкова силно, че да се премества от мястото си. Това се случва, защото тежките дрехи се събират на една страна и машината не може да балансира барабана. Продължителната работа при такова натоварване може да повреди лагери, амортисьори или дори мотора.

Как различните материи заемат различен обем

Не всички дрехи имат еднаква плътност. Памучните тъкани стават по-тежки, когато поемат вода, докато синтетичните запазват по-голяма част от лекотата си. Хавлиените кърпи заемат много място и бързо препълват барабана. Дебелите зимни дрехи, одеяла и дънки също трябва да се перат в по-малки количества, защото тежат повече при намокряне. Дори ако пералнята изглежда „непълна“ в сух вид, при мокрене тези материи се раздуват и натоварват уреда много над нормалното.

Практични начини да преценим правилния капацитет

Най-точният ориентир е капацитетът, посочен от производителя – например 6, 7 или 8 кг сухо пране. Това не означава, че трябва да тъпчете дрехите, докато не поберат повече. Най-лесният метод е тестът с дланта: ако има място за длан в горната част на барабана, количеството е подходящо.

Друг практичен начин е да разделяте прането по видове: тежките дрехи в една пералня, леките в друга. Това осигурява равномерно въртене и по-добър резултат. За обемни тъкани като одеяла и якета е по-добре да се използва програма за „единични големи артикули“, ако машината има такава. Уредът се справя по-добре, когато вътре има достатъчно пространство дрехите да се разместват свободно.

Грешките, които допускаме намаляват живота на пералнята

Претоварването на пералнята почти винаги личи по резултата – шумна работа, недоизпрани дрехи и по-бързо износване на уреда. Когато оставяте достатъчно пространство в барабана и подбирате количеството според материята, пералнята работи по-тихо, по-ефективно и дрехите излизат чисти и свежи всеки път.