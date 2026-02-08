Скръбна вест! Почина селекционерът на мъжкия национален отбор на България по хандбал

Селекционерът на националния тим по хандбал за мъже Илиян Василев е починал в болница във Франция, съобщиха от федерацията. Въпреки сериозните здравословни проблеми, той остана начело на „лъвовете“ до последно и води отбора в двата двубоя срещу Турция от предквалификациите за Евро 2028, изиграни в началото на януари — доказателство за неговата отдаденост, сила на духа и безгранична любов към играта.

Почина Илиян Василев

"С огромна болка и тъга съобщаваме, че на 61-годишна възраст днес, в болница във Франция, ни напусна селекционерът на мъжкия национален отбор по хандбал Илиян Василев.

Той е първият български хандбалист, играл във френския елит. Роден през 1964 година в Добрич, е рожба на детско-юношеската школа на Добруджа и на треньора Желязко Димитров. Двукратен шампион и носител на три трофея от Купа България с ЦСКА, Василев е част от отбор, постигнал впечатляващите 82 поредни мача без загуба във всички турнири. Един от героите е при паметната победа на ЦСКА в четвъртфинала за КЕШ срещу европейския шампион Гросвалдщадт със 17:12 (12:10), когато през цялото второ полувреме допуска едва два гола.

Повтаря това забележително постижение и през 1985 година на Световното първенство в Норвегия срещу Кувейт – 21:11 (13:9). Два пъти става шампион и носител на купата и с отбора на НСА. За мъжкия национален отбор на България се състезава в периода 1983 – 1995 година и записва над 250 мача с националната фланелка. Удостоен е със званието „Майстор на спорта“ още през 1985 година.

През 1991 година заминава за Ница, Франция, където продължава своя път първо като състезател, а по-късно и като треньор. Три пъти става шампион във Втора лига с отбора на Ница, печели титлата и с Белфер, а през 1995 година участва и във френската Суперлига. В последните години Илиян Василев избра отново да служи на българския хандбал, като пое мъжкия национален отбор, част от който е и неговият син Кристиан Василев. Под негово ръководство тимът ни спечели призови места в турнирите на Международната федерация по хандбал, а последният голям успех бяха сребърните медали от IHF Emerging Nations Championship във Варна.

