Може ли кучето да бъде вегетарианец и какви са рисковете?

Много хора, по различни причини, решават да продължат диетата си като вегани или вегетарианци. Те го правят по собствена свободна воля и избор, като се грижат тялото да получава всички необходими хранителни вещества за нормално и здравословно функциониране

Ясно е, че животните нямат способността да вземат подобни решения, нито пък е необходимо. Но какво би станало, ако едно куче „стане“ вегетарианец?

Кучетата, за разлика от котките (които са строги месоядни), са се превърнали във всеядни благодарение на хората. Следвайки примера на вълците, кучетата някога са разчитали изключително на месо, но след като се сближили с хората и тяхната разнообразна кухня, те започнали да опитват различни храни от трапезата и с течение на времето придобили навика да ядат храни, различни от месо. Въпреки че кучето винаги ще посегне към сочно парче месо, това не означава, че няма да се зарадва на ябълка, морков или друга растителна храна.

Още: По празници сме се хранили с кучешко месо: Как българите са си угаждали преди 2500 г.

Въпреки че кучетата не отказват разнообразна храна, възниква въпросът - дали и къде биха могли да възникнат проблеми, ако диетата им стане вегетарианска?

Потенциални рискове от вегетарианска диета при кучета

Най-големият риск от вегетарианската диета при кучетата е липсата на основни хранителни вещества. Недостатъчният прием на протеини, таурин, минерали (желязо, цинк), витамин B12 или калций може да причини проблеми с мускулите, сърцето, костите и имунитета. В месото тези вещества се намират в лесно усвоима форма, докато в растителната диета те трябва да бъдат внимателно комбинирани или добавени чрез добавки.

Кученцата, бременните кучки и по-възрастните кучета са особено чувствителни. Следователно, кучето никога не трябва да преминава към вегетарианска диета без предварителна консултация с ветеринарен лекар, кръвни изследвания и редовни прегледи, които са необходими за наблюдение на цялостното здравословно състояние.

Още: Популярни стайни растения, които всъщност са токсични за кучетата

Може ли куче вегетарианец да бъде здраво и енергично?

Вегетарианските диети за кучета често се основават на бобови растения (леща, нахут), ориз, овес и други зърнени храни, зеленчуци, растителни източници на протеини, витаминни и минерални добавки и някои животински продукти, които осигуряват протеини и калций. Такива диети обаче, без експертни познания, могат лесно да станат непълни, да застрашат здравето на кучето и да причинят сериозни проблеми и страдания.

Пожарникари: Кучетата заслужават да бъдат спасявани

Кога се препоръчва вегетарианска диета за куче?

В случаи на тежка непоносимост или алергия към животински протеини, или други здравословни проблеми, ветеринарният лекар може да препоръча диета без месо. В такива ситуации най-често се преминава към индустриално произведена, пълноценна вегетарианска храна за кучета – само по препоръка и под наблюдението на ветеринарен лекар.