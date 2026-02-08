Войната в Украйна:

Ювентус се измъкна с гол в 96-ата минута, Интер громи (Резултати от Серия А)

Ювентус и Лацио завършиха 2:2 в дербито от 24-ия кръг на Серия А. На "Алианц Стейдиъм" Педро Родригес откри резултата в добавеното време на първата част. Веднага след почивката Густав Исаксен удвои преднината на "римските орли". В 59-ата минута Уестън Маккени намали изоставането на "Старата госпожа". В шестата минута от добавеното време Пиер Калюлю възстанови паритета. Така Юве събра 46 точки на четвъртото място. Лацио е осми с 33 пункта.

Интер разгроми Сасуоло

По-рано през деня Интер надделя над Сасуоло с 5:0 като гост. Лидерът във временното класиране увеличи преднината си на върха на 8 точки, събирайки 58. Вторият Милан е с 50 пункта в актива си и мач по-малко. Тимът на Сасуоло заема 11-о място в подреждането с 29 точки към момента.

Гостите от Милано нямаха затруднения в мача, в който Сасуоло остана с човек по-малко в началните минути на второто полувреме. Преди това, Ян Бисек в 11-ата минута и Маркюс Тюрам в 28-ата бяха направили резултата 2:0 в полза на Интер след асистенции на Федерико Димарко. Лаутаро Мартинес увеличи преднината на Интер на 3:0 с чудесен завършващ изстрел в 50-ата минута, а четири по-късно Мануел Аканджи реализира с глава за 4:0 след центриране от корнер. Сасуоло довърши срещата с 10 играчи, след като в 54-ата минута Неманя Матич получи втори жълт и съответно червен картон. Финалното 5:0 в полза на Интер оформи бразилецът Луис Енрике в 89-ата минута.

Резултати от 24-тия кръг в Серия А:

Сасуоло – Интер - 0:5

Болоня – Парма - 0:1

Лече – Удинезе - 2:1

Ювентус – Лацио 1:2

Дженоа – Наполи - 2:3

Фиорентина – Торино – 2:2

Джем Юмеров
