Манипулациите и българите в Албания: Софика Мале в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

"По-скоро българите в Албания са манипулирани", коментира в Студио Actualno Балкани Софика Мале. Нашата гостенка е родена в Глобочани, Мала Преспа, а през 2001 г. идва да учи в България. В момента работи у нас, но сърцето й продължава да е свързано с българската общност в Албания. Мале не се интересува от политическите говорения в Тирана и отказва да влезе в конфронтация с маргиналните политици. Единственото, което иска е по-добро бъдеще за общността в Албания.

"Няма да се примиря българите в Албания да бъдат мачкани и манипулирани", категорична е тя.

Припомняме, че един нормален разговор за българите в Албания в предишния епизод на предаването предизвика истинска буря от реакции от страна на две организации в албанската страна. ОЩЕ: Студио Actualno Балкани "разбуни кошера" на организациите на македонизма

Хората от едно и също семейство

Софика Мале разказа за връзката на семейството си с България, на какъв език са си говорили вкъщи и споровете, които са водили.

Оказва се, че на един и същи език членове на едно и също семейство са спорили дали са македонци или българи. "Едните казваха: ние сме българи, другите твърдяха, че сме македонци", разказа още тя.

Как е възможно и днес хората от една фамилия в Албания да имат различно самоопределение - едните да са българи, а другите македонци? Защо маргинални политици продължават да отричат българите в Албания и дори тяхното собствено самоопределение, както и подавани ли са сигнали до албанската страна - ще разберете в разговора.

Повече българско присъствие

Мале смята, че на българите в Албания им е нужно повече българско присъствие, както и подкрепа от България за запазване на българския език. Макар и оцелял през вековете - тя обърна внимание, че той се учи само в българските неделни училища, но не и в държавните, където се преподава македонски.

Могат ли българите в Албания да разчитат на България и какво искат самите те - гледайте Студио Actualno Балкани. ОЩЕ: Българите в Албания, македонизмът и "Сръбският свят": Ервис Талюри в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)