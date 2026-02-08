ПСЖ разгроми Марсилия и показа кой е шефът във Франция

Пари Сен Жермен разгроми Олимпик Марсилия с 5:0 в дербито от 21-вия кръг на френската Лига 1. На "Парк де Пренс" носителят на "Златната топка" за 2025 г. Усман Дембеле блесна с два гола и асистенция. Автогол на Факундо Медина и попадения на Кварацхелия и Лий Кан-ин оформиха шоуто. Така отборът на Луис Енрике се върна на върха с 51 точки - 2 пред Ланс. Марсилия заема четвъртата позиция с 39 пункта.

ПСЖ направи Марсилия на пух и прах

Домакините наложиха своето темпо от самото начало. В 12-ата минута Мендеш пусна за Дембеле, който откри резултата. В средата на полувремето Брадли Баркола уцели гредата, но от положение на засада. В 32-рата минута Де Ланге се справи с удар на Дуе. Малко по-късно доминацията на "принцовете" бе материализирана в 37-ата минута, когато Дембеле направи на пух и прах отбраната и с мощен шут удвои преднината на тима си.

След почивката статуквото се съхрани. В 50-ата минута Де Ланге отрази удар на Жоао Невеш, а в 60 секунди по-късно Дезире Дуе нацели гредата. И Баркола уцели гредата, преди в 64-тата минута Факундо Медина да си отбележи автогол. Дойде времето и на Кварацхелия, който получи от Дембеле, за да направи 4:0. Друга резерва - Канг-Ин Лий, вкара петото попадение за парижани. До края на мача доминацията на домакините продължи. Кварацхелия уцели напречния стълб след красива комбинация със съотборник.

