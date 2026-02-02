Нова посока за еврото през новата седмица

Курсът на еврото в началото на седмица отстъпи позиции и отново слезе сериозно под психологическа граница от 1,2 спрямо щатския долар. През миналата седмица европейската валута надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската. Така еврото остана през седмицата на най-високия си курс от пет години към долара. Основната причина бе, че инвеститорите се оттеглиха от щатската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1853 долара или под нивото от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1919 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,2065 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.