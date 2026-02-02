Думите от заглавието са на бившия ни посланик в Русия Илиян Василев, който сега е двигателят зад медийния проект "Алтернативата". Тези думи са по адрес на лицата, на които изглежда бившият президент Румен Радев залага за бъдещия си политически проект.

"Румен Радев прави пореден опит да се превъплъти в "новото лице" на българската политика, надявайки се да оседлае протестната вълна. Но нека погледнем кои са аватарите, чрез които ни се представя като "новост". Реалността прилича повече на "Джурасик парк", отколкото на модерна алтернатива. С лица като Еленко Божков, Светлана Шаренкова и Мария Пиргова, Радев не предлага бъдеще, а тежка политическа ретроспекция.

СНИМКА: БГНЕС, Светлана Шаренкова

Ако президентът смята, че това е "промяната", има сериозен проблем с възприятията. Докато самият той се опитва да "играе в центъра", от екрана ни облъчват фигури, които не могат да вдъхновят и прозявка. Ако продължава в същия дух, бързо ще установи болезнената истина: високият президентски рейтинг не се прелива автоматично в партиен успех, дори никак. Резултатът вероятно ще бъде трансформирането на националното доверие в тесен електорален сегмент за средно голяма партия", написа Василев в профила си във Facebook.

Бившият ни посланик в Русия е категоричен, че Радев не представлява "улицата" и че "претенцията му" за това е "напълно куха". И задочно го пита - как ще се бори с олигархията в България, след като него го подкрепя руската олигархия?

