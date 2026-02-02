Лекарски оставки затварят детската хирургия в "Св. Анна" във Варна

От 1 март Отделението по детска хирургия в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Св. Анна" във Варна прекратява дейността си, съобщиха от лечебното заведение. Причината са депозираните оставки от лекарите, работещи в специализирания сектор. Те са декларирали, че започват работа в частно лечебно заведение на територията на друга черноморска община.

Ръководството на "Св. Анна" вече е изпратило официално писмо до Регионалната здравна инспекция във Варна, за да информира за предстоящата промяна. След 1 март пациентите до 18 години, които имат нужда от специализирана хирургична помощ, трябва да бъдат насочвани по компетентност, съобщи БТА.

Напрежение около детската хирургия в "Св. Анна" имаше преди една година. Тогава отделението бе временно затворено заради недостиг на кадри. На 10 февруари то отново започна да работи нормално.

От болницата посочват още, че детската хирургия е сред последните основно реновирани в лечебницата и разполага с нови операционни зали и обновена материална база. През последната година, с изключение на последния месец, в който всички работещи в лечебното заведение получиха само основните си възнаграждения заради неизплатени средства от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, лекарските заплати в отделението не са били под размера на пет минимални работни заплати.