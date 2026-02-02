Спорт:

02 февруари 2026, 10:23 часа
Църковен празник на 3 февруари: НЕ носете дрехи в този цвят, привлича мъка и тъга

Утре, 3 февруари, е празникът на светиите Симеон Богоприемец и Анна Пророчица в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник, известен още като Зимен Симеоновден.

История на църковния празник на 3 февруари

Събитията, свързани със светиите Симеон и Анна, са описани в Евангелието от Лука (Лука 2:22–38). Според Мойсеевия закон, на четиридесетия ден след раждането на първородното дете родителите трябвало да донесат детето в Йерусалимския храм за освещаване на Господа и да извършат жертвоприношение за пречистване.

Пресвета Богородица и праведният Йосиф Обручник изпълнили този закон, като донесли Младенеца Иисус в храма. Именно тук се състояла съдбоносната среща, която станала духовна кулминация на дългите години на чакане на праведниците.

Свети Симеон бил праведен и богобоязлив човек, „чакащ утехата на Израил“ и върху когото почивал Светият Дух. Според църковното предание Симеон бил един от седемдесетте тълкуватели на Светото писание, които превели Стария завет от еврейски на гръцки (Септуагинта).

Според църковното предание, докато превеждал книгата на пророк Исая, Симеон се усъмнил в думите: „Ето, Дева ще зачене в утробата и ще роди Син.“ Той искал да замени думата „Дева“ с „жена“, но ангел Господен го спрял и му възвестил, че Симеон няма да види смърт, докато не види със собствените си очи Христос Господен.

 

Така праведният човек живял много десетилетия — според преданието, над триста години, в молитва и очакване на изпълнението на Божието обещание.

Света Анна била дъщеря на Фануил от племето на Асир. Тя рано овдовяла и посветила целия си живот на служене на Бога. Евангелието свидетелства, че Анна „не се отделяла от храма, служейки на Бога с пост и молитва денем и нощем“. Животът ѝ е пример за аскетизъм, вярност и духовна бдителност.

Приближавайки се до Младенеца Иисус със Симеон, Анна прославила Господа и започнала да проповядва Христос на всички, които очаквали избавлението на Йерусалим. Така тя станала една от първите вестителки на Спасителя. Църквата почита Анна като пророчица, защото тя не само е разпознала Месията, но и открито е свидетелствала за Него пред хората.

Народни поличби, обичаи и забрани на 3 февруари

Ако небето е ясно и безоблачно, това е знак за ранна пролет. Ако на 3 февруари падне много сняг, лятото може да е дъждовно и студено, а пролетта е все още далеч. Ярките звезди в тишината на нощта предвещават слана през следващите дни.

Според древните вярвания, на 3 февруари човек трябва да избягва финансови задължения - парите, взети назаем на този ден, могат да привлекат неприятности и продължителни трудности. Не се е препоръчвало също така да се носят черни дрехи - вярва се, че този цвят ще покани тъга и неприятности в живота. Специално внимание се е обръщало на домакинските задължения - метенето на пода се е смятало за нежелателно, защото заедно с боклука, човек неволно може да отнесе от дома и благополучието, и мира.

В деня на паметта на светиите Симеон Богоприемец и Анна Пророчица, родители и бременни жени се обръщат към тях с особена надежда, молейки за закрила, здраве и благосклонна съдба за децата си. Свети Симеон отдавна е почитан като небесен покровител на младенците, пазител на детския живот и тихата радост на родителството.

Таня Станоева
