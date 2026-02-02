Тръмп заплаши със съд водещия на наградите "Грами": Жалък неудачник и пълен идиот

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да съди комика Тревър Ноа, водещ на 68-ата церемония по връчването на наградите "Грами", заради намек, който той направи за "Досиетата Епстийн". Водещият Тревър Ноа "заяви НЕПРАВИЛНО за мен, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън са прекарвали време на острова на Епстийн. НЕВЯРНО!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл" веднага след края на церемонията в Лос Анджелис.

"Не мога да говоря от името на Бил, но аз никога не съм бил на острова на Епстийн, нито дори някъде наблизо, и до тази невярна и клеветническа декларация от тази вечер никой никога не ме е обвинявал, че съм бил там, дори медиите, които разпространяват неверни твърдения", заяви Доналд Тръмп.

Още: Началото на края за Тръмп: Историческа изборна загуба за републиканците в Тексас

"Ноа, този пълен неудачник, по-добре да си изясни фактите и да ги изясни бързо. Изглежда, че ще изпратя адвокатите си да съдят този беден, жалък, неталантлив и напълно идиотски водещ и да му искат много пари", заплаши той.

Още: Тръмп издига във Вашингтон Триумфална арка като в Париж, но задължително по-висока (СНИМКИ)

"Приготви се, Ноа, ще се позабавлявам с теб!", завършва Тръмп публикацията си.

Тревър Ноа спомена Тръмп и Епстийн след победата на Били Айлиш в категорията "Песен на годината", отбелязва АФП. "Ето я, песента на годината! Поздравления, Били Айлиш. Уау. Това е Грами, която всеки артист иска – почти толкова, колкото Тръмп иска Гренландия. Което е логично, защото след като Епстийн си отиде, той се нуждае от нов остров, където да се забавлява с Бил Клинтън", заяви Ноа.