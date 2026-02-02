Любопитно:

Рекордните цени на металите застрашават българската електроиндустрия

02 февруари 2026, 10:42 часа 307 прочитания 0 коментара
Рекордните цени на металите застрашават българската електроиндустрия

Цените на мед, алуминий, сребро и злато достигнаха исторически рекорди през 2025 г. и продължават да се задържат на високи нива в началото на 2026 г. Поскъпването на основни метали създава сериозен натиск върху българските производители на кабели, трансформатори, електроапаратура и оборудване за възобновяеми енергийни източници. Такова предупреждение отправиха от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ).

Цени на металите

По данни на London Metal Exchange (LME) и London Bullion Market Association (LBMA) медта се търгува над 13 800 USD/тон, алуминият - над 3300 USD/тон, златото - над 5500 USD/тройунция, а среброто - почти 120 USD/тройунция. За злато това е значително над средната стойност за периода 2015-2025 г., която е 3431.5 USD/тройунция.

Още: "Металите сигурно са полудели": Върхови цени и предупреждения за приближаваща криза

Основните причини за скока в цените са нарастващото търсене, свързано с електрификацията, възобновяемите енергийни източници и електромобилите, недостатъчните инвестиции в добив и преработка през последното десетилетие, нарушените вериги на доставки и държавните субсидии в страни извън ЕС като Китай и Турция, посочват от БАСЕЛ.

Според асоциацията високите цени на металите водят до повишаване на себестойността на продукцията, изкривяване на конкуренцията, загуба на пазарни позиции в ЕС и риск от свиване на българското производство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Когато производители извън ЕС работят със субсидирани суровини и енергия, а българските предприятия поемат пълния пазарен и регулаторен натиск, резултатът е загуба на конкурентоспособност. Това е риск за производството, заетостта и износа в България", заяви д-р инж. Димитър Белелиев, председател на БАСЕЛ.

Още: Златото мина психологическия връх от 5000 долара за унция

Апел за мерки

В отговор на тези рискове от БАСЕЛ апелират за три мерки.

Първата е индексация на цените на металите в дългосрочни договори и обществени поръчки в България. Втората – защита на българската индустрия от нелоялна конкуренция от страни извън ЕС, а третата – политика за запазване на производствения капацитет и работните места у нас.

В Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) членуват 115 български и чуждестранни компании с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Членове на БАСЕЛ са производители на електрически и електронни изделия, фирми за ремонт и изграждане на електрически инсталации, доставка на компоненти и др. с общ годишен оборот над 1 млрд. евро.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Сребро злато ценни метали алуминий цена на златото
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес