Рекордните цени на металите застрашават българската електроиндустрия

Цените на мед, алуминий, сребро и злато достигнаха исторически рекорди през 2025 г. и продължават да се задържат на високи нива в началото на 2026 г. Поскъпването на основни метали създава сериозен натиск върху българските производители на кабели, трансформатори, електроапаратура и оборудване за възобновяеми енергийни източници. Такова предупреждение отправиха от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ).

Цени на металите

По данни на London Metal Exchange (LME) и London Bullion Market Association (LBMA) медта се търгува над 13 800 USD/тон, алуминият - над 3300 USD/тон, златото - над 5500 USD/тройунция, а среброто - почти 120 USD/тройунция. За злато това е значително над средната стойност за периода 2015-2025 г., която е 3431.5 USD/тройунция.

Основните причини за скока в цените са нарастващото търсене, свързано с електрификацията, възобновяемите енергийни източници и електромобилите, недостатъчните инвестиции в добив и преработка през последното десетилетие, нарушените вериги на доставки и държавните субсидии в страни извън ЕС като Китай и Турция, посочват от БАСЕЛ.

Според асоциацията високите цени на металите водят до повишаване на себестойността на продукцията, изкривяване на конкуренцията, загуба на пазарни позиции в ЕС и риск от свиване на българското производство.

"Когато производители извън ЕС работят със субсидирани суровини и енергия, а българските предприятия поемат пълния пазарен и регулаторен натиск, резултатът е загуба на конкурентоспособност. Това е риск за производството, заетостта и износа в България", заяви д-р инж. Димитър Белелиев, председател на БАСЕЛ.

Апел за мерки

В отговор на тези рискове от БАСЕЛ апелират за три мерки.

Първата е индексация на цените на металите в дългосрочни договори и обществени поръчки в България. Втората – защита на българската индустрия от нелоялна конкуренция от страни извън ЕС, а третата – политика за запазване на производствения капацитет и работните места у нас.

В Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) членуват 115 български и чуждестранни компании с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Членове на БАСЕЛ са производители на електрически и електронни изделия, фирми за ремонт и изграждане на електрически инсталации, доставка на компоненти и др. с общ годишен оборот над 1 млрд. евро.