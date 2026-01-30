Елена Поптодорова: И за Съвета за мир на Тръмп политиката ни е хем-хем (ВИДЕО)

И за Съвета за мир на Тръмп политиката ни е хем-хем. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът Елена Поптодорова, която е вицепрезидент на Атлантическия клуб и бивш посланик на България в САЩ. Тя отговори на въпрос какво ще стане, ако следващият, или който и да е български парламент, не ратифицира присъединяването, с подписа на премиера в оставка Росен Желязков, на България към т. нар. Съвет за мир на Доналд Тръмп. Дали при един отказ от ратификация, хем Тръмп няма да ни е сърдит, хем няма да се обвързваме, хем ще останем в борда без конкретни ангажименти: “Значи тази политика на хем-хем, аз се засмивам, гледам я десетилетия. Това е българското хем-хем.

Няма хем-хем. Не можеш да не заемеш позиция, особено в такива критични моменти. Това е стрелба в собствена посока.“

Оставаме в междинно положение

Елена Поптодорова обясни какво се случва при отказ от ратификация и валиден ли е подписът на Желязков:

“Не точно невалиден, но оставаме в това междинно положение, където ние сме формално там, но нямаме гласуване, нямаме активно участие в решенията. Оставаме сред учредителите, но няма да имаме пълноценно участие в работата му, каквато и да е тя.“

Дипломатът отговори и на въпроса трябва ли да бъде ратифицирано от Народното събрание присъдиняването ни към Съвета: “Не преди да има отговор на тези въпроси, които си зададохме, включително как така този орган се вижда като едва ли не заместващ ООН.

Това е един от основните въпроси. Значи ако има отговор на всичко това – статут, законосъобразност, полза, интереси, намерения. Ако имаме отговор на тези въпроси, може вече да се решава заслужава ли си ратификация, или не.“

Защо Пеевски е най-възбуден

Елена Поптодорова коментира и добилата публичност версия, че сме се вписали като учредители на Съвета, за да бъдат снети санкциите за корупция по закона “Магнитски“ на лидера на ДПС - “Ново начало“ Делян Пеевски:

“От гледна точка на конкретния момент той (Росен Желязков, бел. ред.) е получил, както се казва, не само правомощия, зъцложено му е с решение на Министерския съвет, да положи подпис.

Не знам дали ви прави впечатление, че след като това се случи, единствено имахме едно изявление на премиера от Давос, в което той увери, и това е вярно, че няма финансови тежести за България, към момента. Но повече той не коментира казуса.

Много бяха емоционални реакциите му (на Делян Пеевски, бел. ред.) и при присъединяването, и след това, когато се каза, че няма да има ратификация. Тогава даже и гняв прозря при неговите публични коментари.

И затова логично се питаме защо точно той е най-възбуден от казуса. Така че това е още един от въпросите, които си задаваме.“

