02 февруари 2026, 10:12 часа 333 прочитания 0 коментара
Българският шампион на Australian open: „Надявам се да надмина Григор Димитров“

Само преди дни, българският талант Димитър Кисимов стана шампион на двойки от Откритото първенство на Австралия при юношите. Той и партньорът му Конър Дойл (Република Южна Африка) победиха с 6:3, 6:4 Купър Козе и Имерали Ибраими, които представляваха домакините. Кисимов вече е на родна земя, а на летище „Васил Левски“ беше посрещнат от много свои приятели, съученици и съотборници, които го приветстваха с титлата „Шампион“.

Димитър Кисимов: „Усещането е неописуемо“

Ето какво сподели Димитър Кисимов при завръщането си: „Чуствам се много добре. Усещането да спечелиш титла от “Големия шлем” е неописуемо. Гордея се с постигнатото и благодаря на всички за подкрепата. Вярвахме, че можем да стигнем до финала. Моят и треньорът на партньора ми подготвиха много добри стратегии. Най-трудно беше преди самия финал. В първите геймове също имаше сериозно напрежение, но постепенно овладяхме емоциите и се справихме.

Димитър Кисимов и Конър Дойг

„Надявам се да надмина успехите на Григор Димитров“

Тази година ще играя предимно при юношите, но ще участвам и в някои мъжки турнири. Основната ми цел е да прогресирам на сингъл. Мечтая за титла от “Големия шлем” и място в топ 10 на световната ранглиста. Надявам се да надмина успехите на Григор Димитров“. Димитър Кисимов сподели още, че на финала при мъжете е подкрепял Новак Джокович, но добави, че според него победата на Карлос Алкарас е заслужена. Разказа още как се е снимал с новия шампион и други звезди като Яник Синер, Александър Зверев и Стан Вавринка.

Australian Open Australian Open 2026 Димитър Кисимов
