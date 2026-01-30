Спорт:

За разтърсващата любов, която вдъхновява изкуството: Мирела Илиева в Студио Actualno (ВИДЕО)

Любимката на публиката Мирела Илиева грабна сърцата на феновете с новата си песен "Твоето тяло". 25-годишната актриса и танцьор, която е позната на аудиторията от предаванията "Игри на волята" и "Traitors", е създала новото си парче вдъхновена от любовта към половинката си Юлиан Костов, който е и гост-изпълнител в песента. 

Текстът ни предава емоциите на първите сблъсъци между две силни индивидуалности, които не просто се привличат, а се разпознават. За напрежението, страстта и онзи момент, в който усещаш, че срещата няма да остане просто спомен, а начало на нещо завинаги.

"Вдъхновението за текста се роди от първата ни среща или по-точно от момента, в който се зароди нещо между нас с Юли, защото ние се познаваме вече от доста години. Бях тръгнала да пиша нещо като стихотворение за него, защото когато имам силни неизказани чувства, за които не мога да намеря думи, с които да ги изразя, ги изразявам чрез изкуство. Усещам, че ще избухна, ако не ги излея някъде, било то чрез музика или танц, най-често", сподели Мирела в предаването "Студио Actualno". 

Продукцията на Павел Николов придава на парчето модерен денс-поп звук с ясно изразена телесност и емоционална чувственост – музика, която провокира движение, но остава интимна. Режисьор на музикално видео е Никола Йорданов, а оператор – Даниел Бинев. Двамата са дългогодишни приятели и творчески съмишленици на Мирела и ключови фигури в изграждането на автентичния и интуитивен характер на видеото.

Мирела Илиева и актьорът Юлиан Костов са заедно от повече от две години и непрекъснато споделят, че връзката и взаимоотношенията им са опора и вдъхновение за работата и на двамата. 

"Той ми е опора, вдъхновение за всичко. Имам късмета да намеря човек до себе си, който върви по същия път на артиста. И най-добре може да ме разбере, както и аз него.", разказа актрисата. 

Как двамата съчетават натоварените графици и как любовта вдъхновява пътят на Мирела в изкуството - вижте в интервюто. 

Александра Йошева
Интервю музика Студио Actualno Мирела Илиева
