"Дяволът носи Прада 2": Комично събиране на героите с пренебрежение и остри реплики (ВИДЕО)

Феновете на "Дяволът носи Прада" могат да хвърлят още един поглед върху продължението благодарение на новия трейлър, пуснат на 1 февруари от 20th Century Studios. В него се разкриват остроумни диалози, остри реплики и завръщането на любимите герои. В краткия клип Емили Блънт казва на Ан Хатауей: "Променила си се – много по-уверена си. Но тези вежди си ги запазила, нали?" – момент, който веднага предизвика вълнение сред почитателите на оригиналния филм.

Какво се случва с Миранда Пристли и Емили Чарлтън?

Оригиналният филм от 2006 г., базиран на романа на Лорън Уайсбъргър, разказва за младата и амбициозна Андреа Сакс (Ан Хатауей), която започва работа като асистент на властната главна редакторка на престижно модно списание Миранда Пристли (Мерил Стрийп). Историята впечатли публиката със своя хумор, интриги и поглед зад кулисите на модния свят, като незабравимите герои – Емили Чарлтън (Емили Блънт) и Найджъл (Стенли Тучи) – допринесоха за магията на филма.

В продължението Пристли се сблъсква с упадъка на традиционното издание на списанието и се изправя срещу Емили, която вече е високопоставен изпълнителен директор на луксозна група с рекламни бюджети, от които Пристли отчаяно се нуждае.

Снимка: Forum film

Дали пък героините на Стрийп и Блънт няма да изгладят отношенията си и да разтопят ледовете помежду си - предстои да разберем тази пролет.

"Защо Мерил и аз сме толкова зли една към друга във всеки филм, който правим?" каза Блънт. "Винаги имаме конфликт помежду си. Не знам какво е. Дано този път го изгладим. Не съм сигурна.", коментира Блънт в интервю за "Entertainment Tonight", цитирана от "People".

Говорейки за завръщането към емблематичната история след 20 години, Блънт добави: "Мигваш и всичко е свършило.

Актрисата сподели пред списание "PORTER" за септемврийската си корица, че снимането на "Дяволът носи Прада 2" не е "просто поредният филм". "Това има дълбоки емоционални корени за много от нас", допълни Блънт.

Освен основната четворка – Хатауей, Стрийп, Блънт и Тучи – в новия филм ще участват и Кенет Брана, Луси Лиу, Джъстин Теру, Би Джей Новак, Полин Шаламе и други. Оригиналният режисьор Дейвид Франкъл и сценаристката Алайн Брош Маккена също се завръщат, гарантирайки, че духът на първия филм ще бъде запазен.

"Дяволът носи Прада 2' излиза по кината на 1 май 2026 г.