Треската в ЦСКА продължава: спешно се търси седми нов

Треската в последните часове на трансферния прозорец за ЦСКА продължава. Проблемът при „червените“ е на позицията централен защитник. Те вече привлякоха шестима нови футболисти, но главно в предни позиции. Но нещо непредвидено се случи и сега „армейците“ спешно си търсят бранител. Титулярът Лумбард Делова не иска да подпише нов договор и това може да остави ЦСКА само с двама човека на тази позиция.

Лумбард Делова може да се окаже закован на пейката

Настоящият контракт на Делова изтича чак през 2027 г., но все пак ръководството на ЦСКА иска да се подпише нов. Причината е клауза за откупуване в сегашния, която е в размер на 950 000 евро. Според хората на високите етажи при „червените“ тя е прекалено малка и предлагат на косоваря нов договор с малко по-добри условия за него, но без откупна клауза. Но той отказва да подпише и това може да принуди старши треньора Христо Янев да го остави на пейката.

ЦСКА е получил отказ от 10 футболисти

В ЦСКА единствените други централни защитници са Теодор Иванов и Лапеня. Но испанецът не е особено убедителен от началото на сезона и сега „червените“ търсят нов бранител. Според колегите от „Мач Телеграф“ проблемът е, че вече 10 футболисти са отказали на „армейците“. Запознати със селекцията на ЦСКА твърдят, че причината не е финансова, а в това, че не искат да играят в България. И все пак очакванията са „червените“ да привлекат нов централен защитник, като с него новите попълнения ще станат 7.

