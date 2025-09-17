Войната в Украйна:

От НАП напомниха, че изтича срок за данъчните декларации

17 септември 2025, 11:23 часа 214 прочитания 0 коментара
Срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица изтича на 30 септември, Това напомниха от Националната агенция за приходите (НАП). Лицата имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лица или в тази по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане на юридическите.

Грешки в данните

При откриване на грешка в декларираните данни гражданите и дружествата имат право еднократно и в срок до 30 септември на текущата година, следваща година на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация, посочват от НАП.

Приходната агенция е изпратила имейл на близо 13 000 физически лица, като предстои да информира по телефона или с хартиено съобщение още около 2000 граждани. Според данни, обявени в приходната агенция от платеца на дохода, през 2024 година тези лица са получили хонорари, финансово подпомагане от Държавен фонд "Земеделие“ или приходи от продажби в интернет, но са пропуснали да ги включат в декларациите си или са ги декларирали неточно. До 30 септември те следва да направят корекции и да подадат отново годишните си данъчни формуляри.

Съпоставка на вече декларирани данни с данните, които са заредени в електронната услуга на НАП "Предварително попълнена данъчна декларация“ гражданите могат да направят с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП), посочват от приходната агенция.

Пламен Иванов
