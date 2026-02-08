Спорт:

3D принтиране: Украйна преподава уроци по модерна война на британската армия

08 февруари 2026, 17:30 часа 220 прочитания 0 коментара
3D принтиране: Украйна преподава уроци по модерна война на британската армия

Поуките, извлечени на бойното поле в Украйна, подтикват подразделение на британската армия да внедри технология, която се е доказала като изключително ефективна във войната с Русия - 3D принтиране на части за дронове близо до местата, където са най-необходими, пише Business Insider.

Подполковник Бен Ървайн-Кларк, командир на 1-ви батальон от елитния пехотен полк на Ирландската гвардия, заяви пред Business Insider, че решението на батальона да отпечатва дронове и техни компоненти е "определено урок, който научихме от опита на Украйна". Батальонът се фокусира повече върху подготовката за война с дронове, откакто поделението работи съвместно с украински сили по време на учения, а 3D печатът играе ключова роля в тези усилия. Още: Рояк дронове освободи украински войници от плен и изби заловилите ги руснаци (ВИДЕО)

Войната в Украйна показа колко бързо армиите трябва да се адаптират, да експериментират и да подменят повредено оборудване - често по-бързо, отколкото позволяват традиционните вериги за доставки.

Бен Ървайн-Кларк разказа, че през последните няколко месеца работа с украинците батальонът е осъзнал значението на малките дронове. В момента 78 от 300-те души персонал са обучени като пилоти или инструктори. Той бързо разбрал, че при обучението с дронове те често се повреждат. Вместо да чака помощ от индустрията или да преминава през дълги официални канали за обществени поръчки, екипът решил, че ще бъде по-бързо и по-евтино сами да ремонтират и модифицират дроновете.

3D принтирането позволява намаляване на времето за изпълнение на доставките от седмици на часове. Тази скорост е от съществено значение за осигуряване на актуалност и достъпност на обучението, но има и очевидни последици на бойното поле, където тактиките и нуждите от оборудване могат да се променят в рамките на дни, което изисква незабавни решения. Още: Украйна вече трябва да учи Запада как се води война с дронове

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Принтерът на поделението произвежда елементи като корпуси и инертни обвивки за малокалибрени боеприпаси, както и копия на руска техника, с които подразделението трудно би могло да се сдобие бързо по нормални пътища. Тези усилия са част от нов и развиващ се "център за дронове" - първо по рода си звено в британската армия, където войниците могат да ремонтират дронове и да се обучават в операции с тях.

Тези усилия набират скорост. Миналия месец батальонът отпечата първия си корпус на дрон - обвивка, която може да побере компоненти като батерии, сензори и двигатели. Това позволява евтиното и бързо сглобяване на нови дронове, а плановете предвиждат още по-бързо производство.

Бен Ървайн-Кларк заяви, че дългосрочният план е значително разширяване на 3D печата. В момента фокусът е върху възпроизвеждането на съществуващи технологии, които той определи като "в начален стадий". В крайна сметка, каза той, войниците трябва да могат да проектират и отпечатват свои собствени дизайни.

Той посочи примери от Украйна, като модифицирането на закупени от търговската мрежа дронове за пускане на боеприпаси с 3D-принтирани приставки, като модел за вида иновация, която според него трябва да бъде възприета от британските войници. Още: Украйна атакува Русия с десетки дронове (ВИДЕО)

Той добави, че целта е също така технологията да стане мобилна, като се инсталират 3D принтери в превозни средства, така че частите да могат да се произвеждат близо до бойното поле за часове, а не за дни. Тази скорост на производство близо до бойното поле е от решаващо значение, както показа войната в Украйна. Това включва възобновяване на ученията по окопна война, обсъждане на допусканията как ще се развиват сухопътните бойни действия в бъдеще и добавяне на мрежи за борба с дронове към всички тренировъчни дейности.

Украйна води война, каквато никоя западна армия не е водила от десетилетия - мащабна, изтощителна, индустриална война на изтощение срещу по-голям противник. За разлика от това, последните операции на САЩ и Обединеното кралство до голяма степен бяха кампании за борба с бунтовници. Още: За пореден път: Украински дронове спряха работата на московските летища (ВИДЕО)

Страните от НАТО реагираха с увеличаване на разходите за отбрана и инвестиране в способности, които войната показа като особено важни, включително дронове и други нискобюджетни системи. Дроновете и други нискобюджетни решения може да не са толкова важни за някои западни армии, които притежават по-обширни арсенали и по-сложни военновъздушни сили. Именно липсата на тези възможности накара Украйна да инвестира сериозно в безпилотни летателни апарати.

Очаква се обаче тези оръжия да играят роля в бъдещи бойни действия, така че военните на САЩ, Великобритания и други страни разработват усъвършенствани техники за използване на тази военна технология.

Говорейки на демонстрация за обучение, на която Business Insider присъства наскоро, Бен Ървайн-Кларк сподели, че "работата с украинци и обучението на украинци е наистина вдъхновяващо и мисля, че преди година, когато започнахме да работим с Interflex, нямах представа колко много ще научим". Още: Украйна порази ключов обект на руската ракетна артилерия в Донецка област (ВИДЕО)

Автор: Шинейд Бейкър за Business Insider

Превод: Ганчо Каменарски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
британска армия Ганчо Каменарски бойни дронове война Украйна украински дрон украински дронове
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес