3D принтиране: Украйна преподава уроци по модерна война на британската армия

Поуките, извлечени на бойното поле в Украйна, подтикват подразделение на британската армия да внедри технология, която се е доказала като изключително ефективна във войната с Русия - 3D принтиране на части за дронове близо до местата, където са най-необходими, пише Business Insider.

Подполковник Бен Ървайн-Кларк, командир на 1-ви батальон от елитния пехотен полк на Ирландската гвардия, заяви пред Business Insider, че решението на батальона да отпечатва дронове и техни компоненти е "определено урок, който научихме от опита на Украйна". Батальонът се фокусира повече върху подготовката за война с дронове, откакто поделението работи съвместно с украински сили по време на учения, а 3D печатът играе ключова роля в тези усилия. Още: Рояк дронове освободи украински войници от плен и изби заловилите ги руснаци (ВИДЕО)

Войната в Украйна показа колко бързо армиите трябва да се адаптират, да експериментират и да подменят повредено оборудване - често по-бързо, отколкото позволяват традиционните вериги за доставки.

Бен Ървайн-Кларк разказа, че през последните няколко месеца работа с украинците батальонът е осъзнал значението на малките дронове. В момента 78 от 300-те души персонал са обучени като пилоти или инструктори. Той бързо разбрал, че при обучението с дронове те често се повреждат. Вместо да чака помощ от индустрията или да преминава през дълги официални канали за обществени поръчки, екипът решил, че ще бъде по-бързо и по-евтино сами да ремонтират и модифицират дроновете.

3D принтирането позволява намаляване на времето за изпълнение на доставките от седмици на часове. Тази скорост е от съществено значение за осигуряване на актуалност и достъпност на обучението, но има и очевидни последици на бойното поле, където тактиките и нуждите от оборудване могат да се променят в рамките на дни, което изисква незабавни решения. Още: Украйна вече трябва да учи Запада как се води война с дронове

Принтерът на поделението произвежда елементи като корпуси и инертни обвивки за малокалибрени боеприпаси, както и копия на руска техника, с които подразделението трудно би могло да се сдобие бързо по нормални пътища. Тези усилия са част от нов и развиващ се "център за дронове" - първо по рода си звено в британската армия, където войниците могат да ремонтират дронове и да се обучават в операции с тях.

Тези усилия набират скорост. Миналия месец батальонът отпечата първия си корпус на дрон - обвивка, която може да побере компоненти като батерии, сензори и двигатели. Това позволява евтиното и бързо сглобяване на нови дронове, а плановете предвиждат още по-бързо производство.

Бен Ървайн-Кларк заяви, че дългосрочният план е значително разширяване на 3D печата. В момента фокусът е върху възпроизвеждането на съществуващи технологии, които той определи като "в начален стадий". В крайна сметка, каза той, войниците трябва да могат да проектират и отпечатват свои собствени дизайни.

Той посочи примери от Украйна, като модифицирането на закупени от търговската мрежа дронове за пускане на боеприпаси с 3D-принтирани приставки, като модел за вида иновация, която според него трябва да бъде възприета от британските войници. Още: Украйна атакува Русия с десетки дронове (ВИДЕО)

Той добави, че целта е също така технологията да стане мобилна, като се инсталират 3D принтери в превозни средства, така че частите да могат да се произвеждат близо до бойното поле за часове, а не за дни. Тази скорост на производство близо до бойното поле е от решаващо значение, както показа войната в Украйна. Това включва възобновяване на ученията по окопна война, обсъждане на допусканията как ще се развиват сухопътните бойни действия в бъдеще и добавяне на мрежи за борба с дронове към всички тренировъчни дейности.

Украйна води война, каквато никоя западна армия не е водила от десетилетия - мащабна, изтощителна, индустриална война на изтощение срещу по-голям противник. За разлика от това, последните операции на САЩ и Обединеното кралство до голяма степен бяха кампании за борба с бунтовници. Още: За пореден път: Украински дронове спряха работата на московските летища (ВИДЕО)

Страните от НАТО реагираха с увеличаване на разходите за отбрана и инвестиране в способности, които войната показа като особено важни, включително дронове и други нискобюджетни системи. Дроновете и други нискобюджетни решения може да не са толкова важни за някои западни армии, които притежават по-обширни арсенали и по-сложни военновъздушни сили. Именно липсата на тези възможности накара Украйна да инвестира сериозно в безпилотни летателни апарати.

Очаква се обаче тези оръжия да играят роля в бъдещи бойни действия, така че военните на САЩ, Великобритания и други страни разработват усъвършенствани техники за използване на тази военна технология.

Говорейки на демонстрация за обучение, на която Business Insider присъства наскоро, Бен Ървайн-Кларк сподели, че "работата с украинци и обучението на украинци е наистина вдъхновяващо и мисля, че преди година, когато започнахме да работим с Interflex, нямах представа колко много ще научим". Още: Украйна порази ключов обект на руската ракетна артилерия в Донецка област (ВИДЕО)

Автор: Шинейд Бейкър за Business Insider

Превод: Ганчо Каменарски