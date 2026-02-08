Лайфстайл:

08 февруари 2026, 20:26 часа 301 прочитания 0 коментара
Няма ток, няма парно: В Белгород почнаха евакуация на деца. Зеленски: Руската енергетика е законна цел (ВИДЕО)

"Изключително трудна ситуация. И, разбира се, за нас, за Белгородска област, това е поредното изпитание. Усилията на нашите специалисти по енергетика и отопление през последните 2 дни все още не дадоха дългоочакваните резултати". Това сподели в две свои различни публикации губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков. Причината за липсата на ток и парно са серията от украински удари срещу ТЕЦ-ове и енергийна инфраструктура в Белгородска област - украинският отговор на постоянните руски бомбардировки по ТЕЦ-ове, ел. подстанции и друга енергийна инфраструктура в цяла Украйна.

Още: Русия ограничи работата на всички АЕЦ в Украйна, прекъсна и електропроводи с чужбина. Украйна спря тока и в Брянск (ВИДЕО)

От написаното от Гладков в канала му в Телеграм, гарнирано и с видеообръщение, става ясно, че той предлага на семейства с деца да ги дадат на местните власти и дори да ги пратят в други региони в Русия. По-точно - за малки деца, да бъдат давани за отглеждане в детски градини. По-големи - да бъдат откарани с влак например в Крим. Всяко семейство, което желае грижата за детето му да бъде поета от руските власти, трябва да се обади на градската администрация в Белгород, става ясно от думите на Гладков (ВИДЕО за абонати на Телеграм). В няколко други съобщения той публикува и конкретни указания, включително адреси на детски градини, училища и поликлинки, които все още работят по-нормално.

Интересно е как Гладков смени тона много бързо, след като до вчера говореше друго - ОЩЕ: След новата руска атака Украйна пак спря тока на Белгород. Губернаторът: Няма страшно, само -1 до -3 градуса е (ВИДЕО)

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски директно заяви, че руските енергийни обекти са законни военни цели за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). 

"Не е нужно да избираме дали да атакуваме военна цел или енергийна цел. Той (Путин) продава тази енергия. Той продава петрол. Така че това енергия ли е или военна цел? Честно казано, едно и също е. Той продава петрол, взема пари, инвестира ги в оръжия. Той убива украинци с тези оръжия. Какво трябва да направи един украинец? Два са отговорите. Ние произвеждаме оръжия и атакуваме техните оръжия. Или атакуваме източника на парите им. А източникът е тяхната енергия", уточни Зеленски.

