Reuters: Индия все повече намалява купуването на руски петрол

Индийските рафинерии избягват покупките на руски петрол с доставка през април и се очаква да стоят далеч от подобни сделки за по-дълго време, съобщиха източници от бранша пред Reuters. Идеята на такова поведение - това би могло да помогне на Ню Делхи да сключи търговско споразумение с Вашингтон.

САЩ и Индия се приближиха до търговско споразумение на 6 февруари, обявявайки рамка за сделка, която се надяват да сключат до март, която би намалила американските мита и би задълбочила икономическото сътрудничество.

Още: Митата отпадат: Тръмп и Индия сключиха мегасделка за 500 млрд. долара

Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) и Reliance Industries (RELI.NS) не приемат оферти от търговци за доставки на руски петрол през март и април, твърди Reuters на база данни от търговска посредническа компания. Тези рафинерии обаче вече са планирали някои доставки на руски петрол през март, съобщиха източници от индийския рафинериен сектор. Повечето други рафинерии в Индия са спрели да купуват руски суров петрол. Официално обаче никой не коментира.

Въпреки че в изявление на САЩ и Индия относно търговската рамка на отношенията между двете държави не се споменава руски петрол, президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени 25% мита върху индийски стоки, наложени заради покупките на руски петрол, защото, според него, Ню Делхи се е "ангажирал да спре пряко или косвено" вноса на руски петрол. Ню Делхи обаче официално не е обявил планове за спиране на вноса на руски петрол.

Индийските рафинерии могат да променят плана си и да правят поръчки за руски петрол само ако бъдат посъветвани от правителството на страната, казва Reuters. В заповедта на Тръмп се казва, че американските власти ще наблюдават и ще препоръчват връщане на митата, ако Индия възобнови доставките на петрол от Русия.

Голямата картина

Индия стана най-големият купувач на намален руски суров петрол по море, след като Русия нахлу в Украйна през 2022 г., което предизвика негативна реакция от западните държави, които бяха насочили санкции срещу руския енергиен сектор, насочени към ограничаване на приходите на Москва и затрудняване на финансирането на войната. Редовен индийски купувач е подкрепяната от Русия частна рафинерия Nayara, която разчита единствено на руски петрол за своята рафинерия с капацитет 400 000 барела на ден. Източници съобщават, че на Nayara може да бъде разрешено да продължи да купува руски петрол, тъй като други продавачи на суров петрол са се оттеглили, след като Европейският съюз е санкционирал рафинерията през юли. Nayara обаче също така не планира да внася руски суров петрол през април поради едномесечно спиране на поддръжката на рафинерията, каза източник, запознат с дейността ѝ.

Миналия месец източници съобщиха, че Индия се готви да намали вноса на руски петрол под 1 милион барела на ден до март, като обемите в крайна сметка ще паднат до 500 000–600 000 барела на ден, в сравнение със средно 1,7 милиона барела на ден миналата година. Вносът на руски петрол в Индия надхвърли 2 милиона барела на ден в средата на 2025 г. Данни от търговски и индустриални източници показват, че потреблението на руски петрол от Индия, третият по големина потребител и вносител на петрол в света, спадна до най-ниското си ниво от 2 години през декември, 2025 година. А индийските рафинерии купуват повече петрол от страни от Близкия изток, Африка и Южна Америка, тъй като намаляват покупките на руски петрол.

Още: Руската икономика най-накрая навлезе в стагнация: Може ли Путин да продължи да воюва