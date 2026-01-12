Любопитно:

12 януари 2026, 09:28 часа 399 прочитания
Рязък обрат в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар тази сутрин претърпя обрат и отново пое рязко възходящо, като европейската валута вече е близо до нивото от 1,17 към американската. Американският долар регистрира най-значителния си спад за последните три седмици в понеделник, след като американски прокурори започнаха наказателно разследване срещу президента на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,167 долара или над нивото от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1642 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 януари, когато беше на ниво 1,1624 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

 

