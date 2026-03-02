Клониран ли е Джим Кери? Пластичен хирург разкрива истината за актьора (ВИДЕО)

Неотдавнашното появяване на Джим Кери на червения килим предизвика вълна от спекулации в интернет, като много фенове твърдяха, че обичаният комедиант изглежда "неразпознаваем". Според водещ пластичен хирург обаче промените във външния вид на Кери далеч не са драстични и може би просто отразяват естественото стареене с леки козметични корекции. 64-годишният актьор направи рядко публично появяване на церемонията по връчването на филмовите награди "Сезар" в Париж на 27 февруари, когато получи почетен "Сезар" за цялостна кариера. Наблюдателите бързо забелязаха, че лицето му изглежда по-пълно в сравнение с предишни събития, което предизвика слухове за обширни козметични процедури и дори се заговори за клониране на комика.

JUST IN 🇺🇸: Fake Jim Carrey Debunked



The Jim Carrey we saw in the video in Paris that had everyone skeptical turns out to be artist Alexis Stone who impersonates celebrities.



Alex posted proof on instagram. We can thankfully put this conspiracy to bed. Jim Carrey is hopefully… pic.twitter.com/88QnqQSAWP — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 2, 2026

Но трикратно сертифицираният пластичен хирург д-р Рафи Ховсепиан, който разгледа сравнителни снимки от 2024 г. и неотдавнашната церемония по връчването на наградите, казва, че няма доказателства за екстремни хирургични промени. "Нормално стареене при мъжете" – а не радикална хирургия за Кери.

Разделяйки чертите на лицето на Кари на анатомични "естетични единици", д-р Ховсепиан отбелязва, че челото и областта на веждите изглеждат в съответствие с промените, свързани с възрастта. "Челото и веждите са в съответствие с нормалното стареене при мъжете, а не с хирургична промяна", казва специалистът. Областта около очите показва "леко издълбаване и известна отпуснатост на кожата", но лекарят подчертава, че няма ясни признаци за блефаропластика (операция на клепачите). Вместо това той приписва промените на "естествена загуба на обем и изтъняване на кожата".

Наблюдателите забелязват най-голямата разлика в средната част на лицето. "В сравнение с по-ранни снимки, изглежда, че има леко увеличение на пълнотата", казва д-р Ховсепиан, като предполага, че лек филър с хиалуронова киселина или временно подуване след лечението биха могли да обяснят промяната.

BREAKING - “Jim Carrey” is breaking the internet over his unrecognizable appearance, unusual-sounding voice, and apparent eye color change at the 51st César Awards in Paris, with many claiming something seems very off about the actor. pic.twitter.com/0t8MdFg7K1 — Right Angle News Network (@Rightanglenews) February 27, 2026

Той добавя, че увеличеният обем в бузите може леко да смекчи мъжката изразителност, като отбелязва: "Идеалната среда на лицето при мъжете е по-плоска и по-структурирана. Когато пълнотата тук се увеличи, това може да смекчи мъжката изразителност." В долната част на лицето и челюстта той наблюдава леко омекотяване – промяна, която описва като "изключително често срещана с напредването на възрастта".

Консервативна козметична поддръжка, ако има такава за Кери

Някои потребители на социални медии сравниха новия вид на Кери с други знаменитости, известни с обширни козметични процедури. Д-р Ховсепиан обаче отхвърля идеята, че нещо е "пошло погрешно". "Виждам мъж на 60 години с естествено структурното стареене и вероятно скромна естетична поддръжка, която може да се възприема по различен начин при определени условия на осветление", казва д-р Ховсепиан.

Ако Кери е претърпял козметични процедури, хирургът смята, че те са били консервативни, като например "незначителни интервенции за увеличаване на обема". "Най-важният принцип в мъжката естетика е запазването на характера", добавя д-р Ховсепиан. "Лицето на Джим Кери все още се движи естествено и запазва идентичността си, което предполага, че всяка интервенция е била консервативна, а не екстремна."

Okay this Jim Carrey shit has me bugging pic.twitter.com/XtuOVplfpb — BLAIRE WHITE (@BlaireWhite) February 27, 2026

Кери, който се оттегли от Холивуд за няколко години, след като доминираше в боксофиса през 90-те и началото на 2000-те години, се завърна на екрана във франчайза "Соник: Филмът". В тези филми той играе д-р Иво "Егман" Роботник – герой, който силно маскира истинската си външност. Говорейки за завръщането си в интервю през декември 2024 г., Кери се пошегува: "Върнах се в този свят, защото, първо, имам възможност да играя гений. Което е малко преувеличено. И, знаете, просто купих много неща и, честно казано, имам нужда от пари", припомня "Marca".

Друг слух гласи, че всъщност на наградите "Сезар" не е присъствал истинският Джим Кери, а имитаторът Алексис Стоун, който е известен с това, че успява да имитира много добре известни личности.