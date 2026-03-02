Лайфстайл:

Клониран ли е Джим Кери? Пластичен хирург разкрива истината за актьора (ВИДЕО)

02 март 2026, 17:03 часа 0 коментара
Неотдавнашното появяване на Джим Кери на червения килим предизвика вълна от спекулации в интернет, като много фенове твърдяха, че обичаният комедиант изглежда "неразпознаваем". Според водещ пластичен хирург обаче промените във външния вид на Кери далеч не са драстични и може би просто отразяват естественото стареене с леки козметични корекции. 64-годишният актьор направи рядко публично появяване на церемонията по връчването на филмовите награди "Сезар" в Париж на 27 февруари, когато получи почетен "Сезар" за цялостна кариера. Наблюдателите бързо забелязаха, че лицето му изглежда по-пълно в сравнение с предишни събития, което предизвика слухове за обширни козметични процедури и дори се заговори за клониране на комика.

Но трикратно сертифицираният пластичен хирург д-р Рафи Ховсепиан, който разгледа сравнителни снимки от 2024 г. и неотдавнашната церемония по връчването на наградите, казва, че няма доказателства за екстремни хирургични промени. "Нормално стареене при мъжете" – а не радикална хирургия за Кери.

Разделяйки чертите на лицето на Кари на анатомични "естетични единици", д-р Ховсепиан отбелязва, че челото и областта на веждите изглеждат в съответствие с промените, свързани с възрастта. "Челото и веждите са в съответствие с нормалното стареене при мъжете, а не с хирургична промяна", казва специалистът. Областта около очите показва "леко издълбаване и известна отпуснатост на кожата", но лекарят подчертава, че няма ясни признаци за блефаропластика (операция на клепачите). Вместо това той приписва промените на "естествена загуба на обем и изтъняване на кожата". 

Наблюдателите забелязват най-голямата разлика в средната част на лицето. "В сравнение с по-ранни снимки, изглежда, че има леко увеличение на пълнотата", казва д-р Ховсепиан, като предполага, че лек филър с хиалуронова киселина или временно подуване след лечението биха могли да обяснят промяната.

Той добавя, че увеличеният обем в бузите може леко да смекчи мъжката изразителност, като отбелязва: "Идеалната среда на лицето при мъжете е по-плоска и по-структурирана. Когато пълнотата тук се увеличи, това може да смекчи мъжката изразителност." В долната част на лицето и челюстта той наблюдава леко омекотяване – промяна, която описва като "изключително често срещана с напредването на възрастта". 

Консервативна козметична поддръжка, ако има такава за Кери

Някои потребители на социални медии сравниха новия вид на Кери с други знаменитости, известни с обширни козметични процедури. Д-р Ховсепиан обаче отхвърля идеята, че нещо е "пошло погрешно". "Виждам мъж на 60 години с естествено структурното стареене и вероятно скромна естетична поддръжка, която може да се възприема по различен начин при определени условия на осветление", казва д-р Ховсепиан.

Ако Кери е претърпял козметични процедури, хирургът смята, че те са били консервативни, като например "незначителни интервенции за увеличаване на обема". "Най-важният принцип в мъжката естетика е запазването на характера", добавя д-р Ховсепиан. "Лицето на Джим Кери все още се движи естествено и запазва идентичността си, което предполага, че всяка интервенция е била консервативна, а не екстремна." 

Кери, който се оттегли от Холивуд за няколко години, след като доминираше в боксофиса през 90-те и началото на 2000-те години, се завърна на екрана във франчайза "Соник: Филмът". В тези филми той играе д-р Иво "Егман" Роботник – герой, който силно маскира истинската си външност. Говорейки за завръщането си в интервю през декември 2024 г., Кери се пошегува: "Върнах се в този свят, защото, първо, имам възможност да играя гений. Което е малко преувеличено. И, знаете, просто купих много неща и, честно казано, имам нужда от пари", припомня "Marca".

Друг слух гласи, че всъщност на наградите "Сезар" не е присъствал истинският Джим Кери, а имитаторът Алексис Стоун, който е известен с това, че успява да имитира много добре известни личности.

Яна Баярова
