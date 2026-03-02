Любопитно:

Синът на Том Ханкс блокиран на летище: Иронично повторение на филма "Терминалът" (ВИДЕО)

02 март 2026, 16:25 часа 0 коментара
Синът на Том Ханкс блокиран на летище: Иронично повторение на филма "Терминалът" (ВИДЕО)

Съдържание:

"Терминалът" (2004) остава един от най-емблематичните филми на Том Ханкс. Историята на Виктор Наворски, който се оказва "блокиран" на летището в Ню Йорк, тъй като в родината му се води война, и до днес трогва зрителите. А за нас, българите, филмът е още по-специален, тъй като в него персонажът на Ханкс говори на български език.

Снимка: Getty Images

Малко хора биха могли да си представят, че 25 години по-късно синът му Чет ще се изправи пред подобна, макар и далеч по-лека, ситуация. Чет Ханкс, син на Том Ханкс и Рита Уилсън, е роден през 1990 г. Актьор и музикант, той следва собствена кариера в Холивуд, макар и без големия успех на родителите си.

Още: В метрото всички сме равни: Том Ханкс редовен пътник в градския транспорт (СНИМКИ)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Наричайки себе си "черната овца" на семейство Ханкс, Чет е бил замесен в скандали и от време на време е имал проблеми със закона. Последната му злополука обаче е на границата между комедията и фрустрацията.

Чет е блокиран... в Колумбия?

Във видео, публикувано в Instagram, Чет обяснява, че е пътувал до Пуерто Рико за рождения ден на своя приятел Макс. След това решил да се отбие в Колумбия, за да посети друг свой приятел, Тейлър. "Звучи добре, нали? Е, вижте това", каза той, като отбеляза, че пътува с гръцкия си паспорт, защото има двойно гражданство. Американският му паспорт, добави той, е на път да изтече: "Понякога не те пускат в страната, дори ако паспортът ти все още не е изтекъл, но е на път да изтече." 

Истинският проблем възниква, когато се опитва да се върне в САЩ: "Това е международен полет. Казват ми, че ако използвам чуждестранен паспорт, се нуждая от зелена карта, за да се върна в Америка". Чет обаче уточнява, че няма зелена карта, защото е американски гражданин.

Чет Ханкс моли да бъде "освободен"

Въпреки че той настоява, че не се нуждае от зелена карта, защото е американски гражданин, служителите не са се съгласили. "Буквално съм заседнал в Колумбия. Заседнал съм в Меделин", каза той.

Още: Любовни искри прехвърчат между 34-годишния син на Том Ханкс и 46-годишна певица (СНИМКИ)

Макар да признава, че Меделин не е най-лошото място, на което може да се озове, той Чет казва: "Буквално нямам никаква идея какво да правя, а единственото посолство, което може да разреши тази ситуация, е в Богота." Колумбийската столица е само на час път със самолет, но Чет признава: "Не искам да ходя в Богота." Наполовина на шега, наполовина сериозно, той моли зрителите: "Освободете ме."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Том Ханкс Чет Ханкс
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес