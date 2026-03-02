Синът на Том Ханкс блокиран на летище: Иронично повторение на филма "Терминалът" (ВИДЕО)

"Терминалът" (2004) остава един от най-емблематичните филми на Том Ханкс. Историята на Виктор Наворски, който се оказва "блокиран" на летището в Ню Йорк, тъй като в родината му се води война, и до днес трогва зрителите. А за нас, българите, филмът е още по-специален, тъй като в него персонажът на Ханкс говори на български език.

Малко хора биха могли да си представят, че 25 години по-късно синът му Чет ще се изправи пред подобна, макар и далеч по-лека, ситуация. Чет Ханкс, син на Том Ханкс и Рита Уилсън, е роден през 1990 г. Актьор и музикант, той следва собствена кариера в Холивуд, макар и без големия успех на родителите си.

Наричайки себе си "черната овца" на семейство Ханкс, Чет е бил замесен в скандали и от време на време е имал проблеми със закона. Последната му злополука обаче е на границата между комедията и фрустрацията.

Чет е блокиран... в Колумбия?

Във видео, публикувано в Instagram, Чет обяснява, че е пътувал до Пуерто Рико за рождения ден на своя приятел Макс. След това решил да се отбие в Колумбия, за да посети друг свой приятел, Тейлър. "Звучи добре, нали? Е, вижте това", каза той, като отбеляза, че пътува с гръцкия си паспорт, защото има двойно гражданство. Американският му паспорт, добави той, е на път да изтече: "Понякога не те пускат в страната, дори ако паспортът ти все още не е изтекъл, но е на път да изтече."

Истинският проблем възниква, когато се опитва да се върне в САЩ: "Това е международен полет. Казват ми, че ако използвам чуждестранен паспорт, се нуждая от зелена карта, за да се върна в Америка". Чет обаче уточнява, че няма зелена карта, защото е американски гражданин.

Чет Ханкс моли да бъде "освободен"

Въпреки че той настоява, че не се нуждае от зелена карта, защото е американски гражданин, служителите не са се съгласили. "Буквално съм заседнал в Колумбия. Заседнал съм в Меделин", каза той.

Макар да признава, че Меделин не е най-лошото място, на което може да се озове, той Чет казва: "Буквално нямам никаква идея какво да правя, а единственото посолство, което може да разреши тази ситуация, е в Богота." Колумбийската столица е само на час път със самолет, но Чет признава: "Не искам да ходя в Богота." Наполовина на шега, наполовина сериозно, той моли зрителите: "Освободете ме."