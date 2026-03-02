Любопитно:

Деми Мур вече не е същата. Няма да я познаете (СНИМКИ)

02 март 2026, 16:27 часа 0 коментара
Деми Мур вече не е същата. Няма да я познаете (СНИМКИ)

Актрисата Деми Мур се появи по време на Седмицата на модата в Милано с изцяло нова, смела визия. Заменяйки своята класическа дълга тъмна коса, Мур демонстрира подстрижка в модерно "мокро" каре и веднага привлече погледите по време на шоуто на "Gucci" за есен-зима 2026 в "Palazzo Delle Scintille" на 26 февруари.

Снимка: Getty Images

Новата визия на Деми е дело на знаменития фризьор Димитрис Яннетос, който я нарече "Demi-tris BoB". В прессъобщение той сподели: "Исках да дам на Деми много смела и модна визия за шоуто на Демна (бел. ред.: креативния директор на "Gucci"). Прическата е вдъхновена от силуетите на новата колекция. Смятах, че невероятно късо каре над раменете с тази много гладка - "мокра" текстура - ще е перфектно, за да допълни визията ѝ. Това е голяма промяна за Деми – никога не сме я виждали така! Тя изглежда много готино, без усилие и модерно. И подчертава личността ѝ."

Още: Теяна Тейлър привлече погледите с "голо" облекло на Актьорските награди на САЩ

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Деми комбинира новата си прическа с изцяло кожен тоалет – прилепнало черно яке и тънки черни панталони, подбрани от знаменития стилист Брад Горески. Тя носеше големи слънчеви очила и черни обувки на токчета и завърши визията с черна чанта. Според публикацията в Instagram, целият аутфит е дело на новия креативен директор на "Gucci", Демна Гвасалия.

Актрисата позира за снимки с кученцето си Пилаф под ръка, носейки чанта в другата.

Списание "Elle" отбеляза, че това е емблематично за тенденциите от края на 90-те и ерата на "Gucci" по времето на Том Форд.

Снимка: Getty Images

Още: Анджелина Джоли се появи в смела "гола" рокля на премиерата на новия си филм (СНИМКИ)

Прически експерименти

През януари Мур сподели пред "People" мислите си за косата си, коментирайки както дългата си класическа визия, така и по-експерименталните стилове, които е носила през годините. "Обичам да оставям пространство за експериментиране" каза тя, добавяйки, че косата ѝ "е преживяла много животи".

Един от най-влиятелните моменти за Мур, свързан с косата ѝ, бе за ролята ѝ в „G.I. Jane“ от 1997 г., когато тя обръсна главата си. "Тази смела прическа вероятно беше най-озаряващото преживяване и задълбочи оценката ми за косата ми", призна актрисата".

Няма как да не отбележим, че Мур беше сред знаменитостите с най-шармантните визии на Актьорските награди на САЩ в неделя, 1 март. 

Снимка: Getty Images

Повече за впечатляващите тоалети може да прочетете тук

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Деми Мур звезди знаменитости
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес