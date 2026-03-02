Деми Мур вече не е същата. Няма да я познаете (СНИМКИ)

Актрисата Деми Мур се появи по време на Седмицата на модата в Милано с изцяло нова, смела визия. Заменяйки своята класическа дълга тъмна коса, Мур демонстрира подстрижка в модерно "мокро" каре и веднага привлече погледите по време на шоуто на "Gucci" за есен-зима 2026 в "Palazzo Delle Scintille" на 26 февруари.

Снимка: Getty Images

Новата визия на Деми е дело на знаменития фризьор Димитрис Яннетос, който я нарече "Demi-tris BoB". В прессъобщение той сподели: "Исках да дам на Деми много смела и модна визия за шоуто на Демна (бел. ред.: креативния директор на "Gucci"). Прическата е вдъхновена от силуетите на новата колекция. Смятах, че невероятно късо каре над раменете с тази много гладка - "мокра" текстура - ще е перфектно, за да допълни визията ѝ. Това е голяма промяна за Деми – никога не сме я виждали така! Тя изглежда много готино, без усилие и модерно. И подчертава личността ѝ."

Снимка: Getty Images

Деми комбинира новата си прическа с изцяло кожен тоалет – прилепнало черно яке и тънки черни панталони, подбрани от знаменития стилист Брад Горески. Тя носеше големи слънчеви очила и черни обувки на токчета и завърши визията с черна чанта. Според публикацията в Instagram, целият аутфит е дело на новия креативен директор на "Gucci", Демна Гвасалия.

Актрисата позира за снимки с кученцето си Пилаф под ръка, носейки чанта в другата.

Списание "Elle" отбеляза, че това е емблематично за тенденциите от края на 90-те и ерата на "Gucci" по времето на Том Форд.

Снимка: Getty Images

Прически експерименти

През януари Мур сподели пред "People" мислите си за косата си, коментирайки както дългата си класическа визия, така и по-експерименталните стилове, които е носила през годините. "Обичам да оставям пространство за експериментиране" каза тя, добавяйки, че косата ѝ "е преживяла много животи".

Един от най-влиятелните моменти за Мур, свързан с косата ѝ, бе за ролята ѝ в „G.I. Jane“ от 1997 г., когато тя обръсна главата си. "Тази смела прическа вероятно беше най-озаряващото преживяване и задълбочи оценката ми за косата ми", призна актрисата".

Няма как да не отбележим, че Мур беше сред знаменитостите с най-шармантните визии на Актьорските награди на САЩ в неделя, 1 март.

Снимка: Getty Images

