14 януари 2026, 23:56 часа 256 прочитания 0 коментара
Арсенал е на крачка от финал срещу Ман Сити, след като победи Челси в дербито на Лондон

На 14 януари се проведе първият мач от втория полуфинал за Карабао Къп. Челси посрещна Арсенал на "Стамфорд Бридж". За жалост на феновете на "сините", те загубиха лондонското дерби от градския съперник с 2:3. Това доближава "артилеристите" само на крачка от финала, където най-вероятно ще срещнат Манчестър Сити. На 13 януари "гражданите" победиха Нюкасъл в другия първи полуфинален сблъсък от Купата на лигата с 2:0.

Челси заложи на младоци, докато Арсенал запази титулярния състав

Съставите на Челси и Арсенал са сред онези с най-голяма дълбочина не само в Англия, ами в целия свят. Новият треньор на "сините" Лиъм Росиниър заложи на една идея по-резервен състав, докато Микел Артета използва 9-ма обичайни титуляри. Единствените имена, които не са редовни в стартовите 11 на испанския специалист са вратарят Кепа и защитникът Бен Уайт. Росиниър, за когото това е едва втори мач начело на Челси, пусна от първата минута младоци като Марк Гуи, Естевао, Андрей Сантош и Джош Ачеампонг.

Резервите на Челси изиграха лоша шега на Росиниър

Тези ротации сякаш изиграха лоша шега на домакините, тъй като допуснаха гол още в 7-мата минута. Бен Уайт откри резултата след асистенция на Деклан Райс. В началото на второто полувреме Виктор Гьокереш покачи на 2:0, но в 57-мата минута влезлият като резерва Алехандро Гарначо върна едно попадение. Мартин Субименди възстанови двата гола аванс за Арсенал 14 минути по-късно. До края на мача Гарначо вкара ще един гол в 83-тата минута, но това не бе достатъчно и "артилеристите" взеха победата.

Николай Илиев
