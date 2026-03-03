Войната в Украйна:

03 март 2026, 16:55 часа 311 прочитания 0 коментара
Мечтата за Мондиала се изпари: Нападател на Реал Мадрид получи тежка контузия

Нападателят на Реал Мадрид Родриго получи тежка контузия в снощния двубой срещу Хетафе, заради която ще пропусне и Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка. Родриго е скъсал предна кръстна връзка и ще отсъства около 6-7 месеца от терените - удар не само за Реал Мадрид, но и за самия него, тъй като мечтаеше да играе за Бразилия на Мондиала през това лято.

Родриго скъса предна кръстна връзка и ще отсъства поне 6 месеца

Родриго влезе като резерва в 55-ата минута и остана на терена до самия край, а Реал претърпя загуба с 0:1, с която изостана още в битката за титлата с Барселона. Така "кралете" загубиха още един футболист, като в лазарета са още Джуд Белингам, Едер Милитао, Едуардо Камавинга, Дани Себайос, Раул Асенсио и Килиан Мбапе.

Родриго

Липсата на Мбапе се усети в мача с Хетафе, след като "кралете" така и не успяха да отбележат гол. Сега опциите за атаката на Алваро Арбелоа намаляха още повече, като и Родриго няма да бъде наличен до края на сезона, а ще пропусне и първите седмици от новия сезон 2026/27.

Стефан Йорданов
