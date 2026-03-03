Роналдо остава в Саудитска Арабия въпреки слуховете

Въпреки всички слухове, че Кристиано Роналдо е напуснал Саудитска Арабия със собствения си самолет поради нарастващия конфликт в Иран, изданието „As“ твърди, че португалецът не е напускал страната. Неговият самолет наистина излетя през нощта и вече пристигна в Испания, но най-вероятно на борда са били само половинката на Роналдо – Джорджина Родригес и петте му деца. Според изданието суперзвездата не е пътувала до Европа.

Кристиано Роналдо не е летял за Испания

Кристиано Роналдо живее в Рияд, Саудитска Арабия. Той играе за местния Ал Насър, но конфликтът в Иран продължава да ескалира и това прави Рияд опасен за живеене. Затова и когато личният самолет на португалеца излетя през нощта, слуховете, че той е напуснал страната, започнаха да се изливат в социалните мрежи. Но испанското издание „As“ твърди, че Роналдо не е напускал Саудитска Арабия.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo private jet don fly from Riyadh go Madrid, flight nearly seven hours, tracking data don confirm am ✈️

This one happen as missile strikes for the region don force Rio Ferdinand family enter lockdown.



(Source: @TheSun) pic.twitter.com/6GCTgCAtq0 — Pidgin Football HQ (@Smith8380056984) March 3, 2026

Роналдо е контузен

В момента Роналдо е контузен, като се наложи да бъде принудително заменен в 81-вата минута на последния мач на неговия Ал Насър – победа с 3:1 над Ал Файха. Португалската суперзвезда печели близо половин милион паунда на ден в Ал Насър, но ако почувства опасност за живота си, несъмнено първият му приоритет ще бъде да напусне страната. Поради контузията в момента така или иначе не се знае дали ще може да вземе участие в следващия мач на отбора си. Ал Насър е домакин на НЕОМ в сряда, 7 март.

