Ман Сити чупи трансферен рекорд за защитник

Манчестър Сити направи много силен зимен трансферен прозорец, като привлече Антоан Семеньо и Марк Гехи за близо 100 милиона. Откакто пристигнаха при „гражданите“, двамата играят много добре и веднага се превърнаха в титуляри под ръководството на Пеп Гуардиола. Но от Сити не са приключили с трансферите в дефанзивен лан, като са готови да купят Тино Ливраменто от Нюкасъл срещу 80 милиона евро.

Тино Ливраменто може да стане най-скъпият десен бек

Така десният бек ще стане най-скъпият в историята. Рекордът за най-скъп бранител се държи от Хари Магуайър с трансфера му от Лестър в Манчестър Юнайтед през 2019 г. срещу 87 милиона евро. Най-скъпият външен защитник е Люка Ернандес, който през същата година премина от Атлетико Мадрид в Байерн Мюнхен срещу 80 милиона евро, но той е ляв бек. Тино Ливраменто в момента е контузен, но когато е здрав, той е един от основите футболисти на Нюкасъл.

Ашраф Хакими струваше 68 милиона евро на ПСЖ

Титулярната му позиция е десен бек, но той се справя добре и отляво. Само на 23 години, той е един от най-добрите на позицията си във Висшата лига. Беше привлечен от „свраките“ през 2023 г. от Саутхямптън срещу 37.2 милиона евро. В момента, според специализирания сайт „Transfermarkt“ той е оценен на 40 милиона евро. Но липсата на много и качествени кадри на неговата позиция вдига цената му. До момента рекордната сума плащана за десен бек е 68 милиона евро, които ПСЖ даде на Интер за Ашраф Хакими през 2021 г.

