Любопитно:

Ман Сити чупи трансферен рекорд за защитник

03 март 2026, 13:25 часа 173 прочитания 0 коментара
Ман Сити чупи трансферен рекорд за защитник

Манчестър Сити направи много силен зимен трансферен прозорец, като привлече Антоан Семеньо и Марк Гехи за близо 100 милиона. Откакто пристигнаха при „гражданите“, двамата играят много добре и веднага се превърнаха в титуляри под ръководството на Пеп Гуардиола. Но от Сити не са приключили с трансферите в дефанзивен лан, като са готови да купят Тино Ливраменто от Нюкасъл срещу 80 милиона евро.

Тино Ливраменто може да стане най-скъпият десен бек

Така десният бек ще стане най-скъпият в историята. Рекордът за най-скъп бранител се държи от Хари Магуайър с трансфера му от Лестър в Манчестър Юнайтед през 2019 г. срещу 87 милиона евро. Най-скъпият външен защитник е Люка Ернандес, който през същата година премина от Атлетико Мадрид в Байерн Мюнхен срещу 80 милиона евро, но той е ляв бек. Тино Ливраменто в момента е контузен, но когато е здрав, той е един от основите футболисти на Нюкасъл.

Още: Нов мениджър скочи на съдиите в Англия

Тино Ливраменто

Ашраф Хакими струваше 68 милиона евро на ПСЖ

Титулярната му позиция е десен бек, но той се справя добре и отляво. Само на 23 години, той е един от най-добрите на позицията си във Висшата лига. Беше привлечен от „свраките“ през 2023 г. от Саутхямптън срещу 37.2 милиона евро. В момента, според специализирания сайт „Transfermarkt“ той е оценен на 40 милиона евро. Но липсата на много и качествени кадри на неговата позиция вдига цената му. До момента рекордната сума плащана за десен бек е 68 милиона евро, които ПСЖ даде на Интер за Ашраф Хакими през 2021 г.

Още: Близък до Рубен Аморим разкри защо не е успял в Ман Юнайтед

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Манчестър Сити Нюкасъл Висша лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес