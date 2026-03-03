Войната в Украйна:

Бруталната статистика, която съкруши Реал Мадрид

03 март 2026, 13:49 часа 263 прочитания 0 коментара
В съвременния футбол все по-често се обръща внимание на цифрите. Всички говорят за статистики, но според някои именно фокусът върху числата убива удоволствието от играта. И все пак има някои статистики, към които си заслужава да погледнем. Такъв е случаят и в мача от вчера, 2 март, между Реал Мадрид и Хетафе от Ла Лига. „Кралете“ допуснаха домакинска загуба с 0:1, а мачът беше белязан и от напрежение в края.

Хетафе изигра много прагматичен мач

В добавеното време на срещата двата отбора получиха по един червен картон – Франко Мастантуоно от „белите“ и Адриан Лисо за „хета“. Освен това, след последния съдийски сигнал, суперзвездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се забърка в пореден скандал. Хетафе взе победата в типичния в последно време за отбора прагматичен стил. И това се изразява именно в статистиките.

Реал Мадрид - Хетафе

Статистиката е изцяло в полза на Реал Мадрид

Когато погледнем статистиките след края на мача виждаме нещо, което абсолютно не отговаря на резултата – пълна доминация на Реал Мадрид. „Кралете“ имат цели 78% притежание на топката, докато само 22% остават за Хетафе. „Белите“ са отправили 18 удара към вратата на гостите, 7 от които точни, и все пак не са отбелязали. Сравнението при подаванията също е брутално – 638 за Реал Мадрид, 90% от които точни, докато футболистите на Хетафе са направили 200 паса, от които точни са били 69%. И накрая – Хетафе няма нито един създаден голям голов шанс пред вратата на Реал Мадрид. И все пак вкара един гол повече от „кралския клуб“ – невероятно воле на Мартин Сатриано от границата на наказателното поле.

Николай Илиев
