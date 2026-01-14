Две звезди се завръщат за Юнайтед преди дербито на Манчестър

Манчестър Юнайтед носи добри новини на феновете си за пръв път от известно време. Стана ясно, че две от звездите на „червените дяволи“ през този сезон са се завърнали след участието си в Купата на африканските нации. Става въпрос за Брайън Мбемо и Амад Диало. Двамата бяха основни за играта на отбора преди да заминат за Африка, а от тогава Ман Юнайтед записа само една победа.

Брайън Мбемо и Амад Диало се завръщат за Манчестър Юнайтед

Брайън Мбемо и Амад Диало играха последно за Манчестър Юнайтед при равенството 4:4 с Борнемут. От тогава „червените дяволи“ записаха само една победа – с 1:0 над Нюкасъл. В останалите срещи направиха три равенства – срещу Уулвърхямптън, Лийдс и Бърнли и две загуби – от Астън Вила и Брайтън. Добрата новина за феновете на манчестърския гранд са, че двете им звезди се завръщат от участието си в Купата на Африканските нации и вече тренират с отбора.

Мбемо и Диало бяха част от първата тренировка под ръководството на Майкъл Карик

Тази сутрин, на 14 януари, двамата взеха участие в първата си тренировка с клуба за новата 2026 г. Интересното е, че тя беше първа и за новия треньор на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик. Бившият футболист на „червените дяволи“ ще води отбора до края на сезона, след като Рубен Аморим си тръгна. Карик вече веднъж беше треньор на манчестърци, но като част от щаба на Оле Гунар Солскяер. Следващият мач за Ман Юнайтед е много важен – градското дерби срещу „шумните съседи“ Сити. То ще се проведе на 17 януари, събота, от 14:30 ч. българско време.

