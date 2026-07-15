Кабинетът "Радев":

Франция много си повярва: Мбапе игра с фигуранти срещу Испания

15 юли 2026, 18:00 часа 673 прочитания 0 коментара

"Много си повярваха и това им изигра лоша шега" Това свое мнение за футболистите на Франция изрази Бойко Димитров в последния епизод на предаването "Точно попадение", посветено на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Според него прекомерното високомерие на "петлите" е довело до това те да са безидейни в атака, тъй като до този момент разчитаха на великолепното си нападение. Той отбеляза и слабата игра на Майкъл Олисе и Усман Дембеле, която на практика остави Килиан Мбапе сам.

"Това им изигра лоша шега"

"Според мен много си повярваха. Сшоред мен наистина много си повярваха, че са най-силния отбор с най-силното нападение. Горе-долу лесно стигнаха до тук, играха срещу силни отбори. И така, без много зор, както се казва, стигнаха до тук. Според мен си мислеха, че най-накрая ще го вземат тоя прословут реванш срещу Испания. Пък ако може и на националния празник на Франция. Според мен това им изигра лоша шега", започна Бойко.

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Килиан Мбапе

"Нямаше я креативността на Олисе"

"Другото, което ми направи лошо впечатление - моят любимец Майкъл Олисе. Колкото и да го харесвам, може би в големите мачове прегаря. Защото същото такова постно представяне беше за Байерн Мюнхен срещу ПСЖ. В този мач, в който ти трябва да си най-добрия футболист, теб те няма на терена, ти си фигурант. И си мисля, че това много се отрази на играта на Франция вчера. Нямаше я креативността на Олисе. Тогава остава само Мбапе, защото и Дембеле не игра на някаква невероятна висота. Имаше два удара в края, ама тях никой не ги брои", завърши Димитров. Повече по темата можете да видите в последния епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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Франция отбор Усман Дембеле Килиан Мбапе Световно първенство по футбол 2026 Майкъл Олисе
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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