Във Франция нарочиха "големия виновник" за провала на Световното първенство в Северна Америка

Отборът на Франция влезе в Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, като фаворит за спечелване на трофея и определено изглеждаше като такъв през груповата фаза и първите три мача от елиминациите. Селекцията на Дидие Дешан спечели всеки мач, в който участва, със средно повече от два гола разлика на мач. "Петлите", които се бореха за участие на трети пореден финал, не допуснаха нито един гол в първите три двубоя от фазата на елиминациите, като в същото време мощната им атака, водена от голмайстора на турнира Килиан Мбапе, правеше отбелязването на голове да изглежда неизбежно.

Причината за капитулацията на Франция на 1/2-финала с Испания

Но всичко това се промени в мача в 1/2-финала с Испания. Не само че Франция допусна първите си два гола във фазата на елиминациите, но Мбапе и съотборниците му не успяха да намерят решение в атака, като за първи път през целия турнир не отбелязаха нито един гол. Струва си да се отбележи, че в предни позиции Дешан разчиташе на Мбапе, Майкъл Олисе, Усман Дембеле, Дезире Дуе и Брадли Баркола, но те не успяха да създадат нито една реална голова възможност.

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Това беше доста изненадващ край на участието на отбора, като се има предвид начина, по който игра през целия турнир, но никой от играчите не прояви особен интерес да коментира случката и да поеме отговорност. След пълната капитулация от Испания нито един от играчите на Дидие Дешан не застана пред медиите, за да коментира случилото се на терена. Самият Дешан пък избегна въпросите относно слабото представяне на отбора и насочи вниманието към съдийството в мача.

Обвиниха Дешан за провала на американска земя

Сега медиите във Франция съобщават, че футболистите смятат тактическите решения на Дешан за основна причина за провала. Смяната на Адриен Рабио на почивката е приета от играчите като напълно погрешна. Според тях, именно това решение е повлияло сериозно на развоя на двубоя, позволявайки на испанците да доминират тотално. Ако играчите наистина са нарочили Дешан, това няма да има кой знае какъв ефект за вбъдеще. Отдавна се знае, че опитният селекционер ще се оттегли от поста след края на Мондиала. Единственото, което има значение е, че той не успя да го направи по желания начин - извеждайки Франция до още един триумф след този през 2018 година.

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