Интер плати 2,5 милиона евро за сина на шампион на България с ЦСКА

Лидерът в Серия А Интер Милано обяви трансфера на защитника Леон Якирович от Динамо Загреб. 18-годишният хърватин подписа договор до 2030 г. Според хърватските медии трансферната сума е 2,5 милиона евро, плюс още 2 милиона като бонуси при определени условия.
ОЩЕ: “Финалът” за Лудогорец, бомба със закъснител в Левски и нож с две остриета за ЦСКА | Точно попадение (ВИДЕО)
Сергей Якирович спечели и Суперкупата на България с „армейците“
⚫️🔵🇭🇷 Leon Jakirović signs in as new Inter player from Dinamo Zagreb on €2.5m deal plus €2m add-ons and sell-on clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026
His chapter at Inter starts from U23 squad. pic.twitter.com/az8IF2nk7W
Първоначално Якирович ще играе за младежкия отбор на Интер до 23 години. Леон Якирович е син на бившия полузащитник на ЦСКА и настоящ мениджър на Хъл Сити - Сергей Якирович, който игра с червената фланелка в периода 2005-2007 година.
ОЩЕ: Как Байерн Мюнхен даде ценен урок на една от звездите си за стойността на парите