Интер плати 2,5 милиона евро за сина на шампион на България с ЦСКА

27 януари 2026, 11:01 часа 391 прочитания 0 коментара

Лидерът в Серия А Интер Милано обяви трансфера на защитника Леон Якирович от Динамо Загреб. 18-годишният хърватин подписа договор до 2030 г. Според хърватските медии трансферната сума е 2,5 милиона евро, плюс още 2 милиона като бонуси при определени условия.

Сергей Якирович спечели и Суперкупата на България с „армейците“

Първоначално Якирович ще играе за младежкия отбор на Интер до 23 години. Леон Якирович е син на бившия полузащитник на ЦСКА и настоящ мениджър на Хъл Сити - Сергей Якирович, който игра с червената фланелка в периода 2005-2007 година.

Бойко Димитров
