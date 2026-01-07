Как Байерн Мюнхен даде ценен урок на една от звездите си за стойността на парите

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

В последните повече от 30 години станахме свидетели как футболът се превърна от спорт и забавление в бизнес за милиарди. Не ме разбирайте погрешно – и преди това футболът бе бизнес, но не и в тези размери, в които го виждаме днес. В днешно време играчите изкарват милиони от договорите със своите клубове, но също така печелят още повече пари от спонсорски договори, рекламни контракти, инвестиции, последователи в социалните мрежи и какво ли още не.

Днес ще ви разкажем една история за футбол и пари. Но в нея няма да обърнем внимание колко пари е изкарал нашият герой. А точно обратното. Ще обърнем внимание на това как ръководството на неговия клуб му даде важен урок. Урок как да цени стойността на парите и как едно необмислено действие може да коства години в изграждането на репутацията на самия футболист, на неговия клуб и на ръководството на въпросния отбор.

Лукас Подолски бе звезда още в тийнейджърските си години

В началото на ХХ век – между 2003-та и 2006-та – Лукас Подолски бе една от най-големите изгряващи звезди в света на футбола. Офанзивният играч правеше истински фурор с екипа на Кьолн, а през 2004-та, когато бе едва 19-годишен, вече бе част от националния отбор на Германия на Евро 2004.

С времето Принц Полди, както го наричаха всички, доразви безспорните си качества и се превърна в един от най-перспективните нападатели. През лятото на 2006-та дойде и мечтаният трансфер. Нападателят бе купен от Байерн Мюнхен. Германският хегемон плати сериозната за времето си сума от 10 милиона евро за правата му и успя да изпревари редица други европейски грандове от ранга на Ливърпул и Реал Мадрид.

Нападателят „сгази лука“ в Байерн

На 11 август, малко след Световното първенство в Германия, където Подолски демонстрира класата си и отбеляза три попадения, той дебютира за Байерн. Лека-полека Полди започна да показва защо баварците са инвестирали такава крупна сума в закупуването. Като всеки млад човек обаче той се поддаде на изкушенията.

Подолски печелеше никак нелоши пари на годишна база в Байерн. Набъбването на сметката му пък му позволи да се глези с всякакви скъпи вещи, най-вече спортни автомобили с доста висока цена. Един ден той се появи на тренировъчната база на баварците на „Зебенер Щрасе“ в Мюнхен с чисто нов автомобил Ауди R8 на стойност близо 200 000 евро. Първоначално това бе подминато от ръководството на клуба, но в следващите седмици младият футболист продължи да демонстрира своето благосъстояние, идвайки на тренировки с въпросната суперкола.

Разговорът му с Ули Хьонес

Така, в един слънчев ден, след тренировка на Байерн, Лукас Подолски бе уведомен от администратора на тима, че тогавашният президент на клуба Ули Хьонес иска да се видят в офиса му. Младият футболист дори не подозираше какво го чака в кабинета на легендарния футболист и ръководител. В кратък разговор между двамата Хьонес „издърпа ушите“ на 22-годишната звезда като му обясни, че поведението му е неприемливо.

Причината – че идва на тренировки с автомобил, който е по-скъп от този на почетния президент на Байерн – покойния вече Франц Бекенбауер. След това Подолски бе посъветван от президента да преосмисли избора си на кола! Казано му бе да отиде при домакина да вземе ключове от едно от служебните Ауди-та, което да шофира винаги, когато има ангажименти, свързани с клуба – тренировки, мачове, събития и т.н., а в свободното си време да си кара R8-цата.

След този разговор Подолски си взе бележка и дори обяви спортното си Ауди за продажба. За негово съжаление обаче кариерата му в Байерн не потръгна и през 2009-та той се завърна в Кьолн. Последва трансфер в Арсенал, както и престой в още няколко отбора като Интер, Галатасарай и Анталияспор.

Принц Полди продължава да играе и до днес

Днес Подолски остава един от най-обичаните германски футболисти. Дори и на 40-годишна възраст той продължава да играе, като носи екипа на любимия си тим от детството – Гурник Забже. Освен футбола той има и нова страст – бизнесът. Полди е собственик на голяма верига за дюнери в Германия, която му носи сериозни пари всяка година. Той продължава да бъде голям фен на спортните автомобили като в колекцията си има много скъпи и редки екземпляри.

Със сигурност обаче Подолски не използва нито един от суперавтомобилите си, когато ходи на събития на своя отбор. Защото още помни завета на Ули Хьонес, който му даде най-важния урок – да цени стойността на парите и да не парадира с тях. Особено пред хората, които му ги плащат! Просто не е възпитано и създава лошо впечатление.

