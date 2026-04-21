Ясен е първият отбор, който окончателно изпада от Висшата лига

Отборът на Кристъл Палас завърши наравно 0:0 у дома срещу застрашения от изпадане Уест Хям в последен мач от 33-ия кръг от английската Висша лига. Точката за "чуковете" означава, че Уулвърхямптън загуби мястото си в елита, изпадайки във втора дивизия, след като заема 20-то място в класирането и на теория няма шансове за спасение.

Уулвърхямптън се сбогува с елита на Англия

Крилото на "орлите" Бренан Джонсън пропусна да се разпише с глава през първата част и да помогне в битката за оцеляване на бившия си клуб Тотнъм. Гостите също имаха шанс да открият резултата точно преди почивката, но опит за гол на Константинос Мавропанос беше спасен от вратаря Дийн Хендерсън.

A message to supporters from Nathan Shi. pic.twitter.com/MFN6EzPXUo — Wolves (@Wolves) April 20, 2026

Резултатът на стадион "Селхърст Парк" осигури две точки аванс за Уест Хям пред Тотнъм, който се намира в зоната на изпадащите само пет кръга преди края на сезона. Кристъл Палас е с 43 пункта и запазва шансовете си за участие в евротурнирите догодина, като има изигран един мач по-малко от своите съперници.

