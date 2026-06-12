Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Сирски: Пускаме най-големите заплати на планетата за пехотинци и 3 вида нови договори

12 юни 2026, 21:35 часа 662 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ
Сирски: Пускаме най-големите заплати на планетата за пехотинци и 3 вида нови договори

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски обяви нова система на договорите за военна служба в армията с ясни условия и твърдо определени срокове. Промените в системата целят повече справедливост, уважение към хората и ясни правила.

Три вида договори за военна служба ще има оттук нататък: 

  • Договори за пехотни щурмови действия – 14 месеца за цивилни, 10 месеца за действащи военнослужещи и най-малко 6 месеца за военнослужещи, които преди това са се уволнили;
  • Бойни договори – 24 месеца за оператори на дронове, артилеристи, специалисти по електронна война и други бойни специалности;
  • Основни договори – 24 месеца за други родове войски с възможност за заемане на позиции в тилови ешелони.

Още: Почти 6000 евро на фронта: Зеленски вдига заплатите на военните и набира чужди доброволци

Всеки договор ще има гарантирана отсрочка от най-малко 6 месеца. Тя ще се изчислява въз основа на продължителността на службата и времето, прекарано в бойни мисии. "Например, в договор за пехотна щурмова служба, един месец бойна служба ще има три месеца отсрочка. Да речем, за пехотинец, който е служил 10 месеца, четири от които на бойна служба, отсрочката е година и половина", пише Сирски в канала си в Telegram.

При подписване на договор всеки ще е наясно къде ще служи, колко дълго ще служи, какво ще е заплащането му и какво ще се случи след изтичане на договора му. Както действащите военни, така и цивилните могат да преподпишат нов договор. Тези, които вече служат по договор, също ще могат да преминат към новите условия, появява още Сирски.

Както това обяви и президентът Володимир Зеленски, Сирски говори и за заплатите - това ще са най-големите в света заплати за пехотинци, посочва той.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Руски депутат предупреди Кремъл: Водите страната към социален взрив, трябва ни край на войната

"Стартираме най-големите заплати в света за пехотинци - средно около 300 хиляди гривни - това е около 7 хиляди долара на месец. Максималната е 460 хиляди гривни. Защото пехотата днес е най-трудната и рискована работа в света", пише генералът.

"Въвеждаме  и контрол на мисиите на фронтовата линия — за да виждаме в реално време натоварването на военните, тяхното присъствие на позициите и да гарантираме справедливост на бойните начисления", добавя главнокомандващият.

ВСУ: Стреляме като по яребици. Съвсем скоро ще изолираме напълно Крим

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
украинска армия война Украйна Олександър Сирски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес