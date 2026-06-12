Сирски: Пускаме най-големите заплати на планетата за пехотинци и 3 вида нови договори

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски обяви нова система на договорите за военна служба в армията с ясни условия и твърдо определени срокове. Промените в системата целят повече справедливост, уважение към хората и ясни правила.

Три вида договори за военна служба ще има оттук нататък:

Договори за пехотни щурмови действия – 14 месеца за цивилни, 10 месеца за действащи военнослужещи и най-малко 6 месеца за военнослужещи, които преди това са се уволнили;

Бойни договори – 24 месеца за оператори на дронове, артилеристи, специалисти по електронна война и други бойни специалности;

Основни договори – 24 месеца за други родове войски с възможност за заемане на позиции в тилови ешелони.

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Всеки договор ще има гарантирана отсрочка от най-малко 6 месеца. Тя ще се изчислява въз основа на продължителността на службата и времето, прекарано в бойни мисии. "Например, в договор за пехотна щурмова служба, един месец бойна служба ще има три месеца отсрочка. Да речем, за пехотинец, който е служил 10 месеца, четири от които на бойна служба, отсрочката е година и половина", пише Сирски в канала си в Telegram.

При подписване на договор всеки ще е наясно къде ще служи, колко дълго ще служи, какво ще е заплащането му и какво ще се случи след изтичане на договора му. Както действащите военни, така и цивилните могат да преподпишат нов договор. Тези, които вече служат по договор, също ще могат да преминат към новите условия, появява още Сирски.

Както това обяви и президентът Володимир Зеленски, Сирски говори и за заплатите - това ще са най-големите в света заплати за пехотинци, посочва той.

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"Стартираме най-големите заплати в света за пехотинци - средно около 300 хиляди гривни - това е около 7 хиляди долара на месец. Максималната е 460 хиляди гривни. Защото пехотата днес е най-трудната и рискована работа в света", пише генералът.

"Въвеждаме и контрол на мисиите на фронтовата линия — за да виждаме в реално време натоварването на военните, тяхното присъствие на позициите и да гарантираме справедливост на бойните начисления", добавя главнокомандващият.

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