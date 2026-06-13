"Орешник", руски Starlink и преувеличения за Константиновка: Путин проектира сила в Деня на Русия, но призна и застоя (ОБЗОР - ВИДЕО)

Увеличава се заплахата Руската федерация отново да изстреля балистична ракета със среден обсег "Орешник" срещу Украйна - вероятно за да демонстрира сила след празника Ден на Русия на 12 юни, твърди американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Още вчера стана ясно, че това може да се случи в следващите 24-48 часа, по данни на Военновъздушните сили на Украйна, определили вероятността като "висока". Отделно, "РБК-Украйна" съобщи на 12 юни, позовавайки се на информиран източник в украинското правителство, че САЩ са предупредили Киев за заплахата от руски удар с "Орешник". На много места се цитира периодът от 11 до 14 юни.

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Кремъл е изстрелвал ракети „Орешник“ срещу Украйна поне три пъти в историята на експлоатацията на ракетата. Кремъл особено ескалира кампанията си за удари с дългообхватни ракети срещу съседката си, след като собствената кампания на Украйна за удари с далекобойни оръжия разкри неспособността на руския диктатор Владимир Путин да защити надеждно столицата си, Санкт Петербург и други руски градове от украински удари, което се подчертава от факта, че Путин трябваше да поиска разрешение от украинския президент Володимир Зеленски, за да проведе празненствата по случай Деня на победата на 9 май в Москва. Възможното решение на Кремъл да изстреля още един „Орешник“ срещу Украйна би било част от този модел на ескалация и вероятно би било опит да се демонстрира сила, категорични са от ISW.

Самият диктатор също говори открито в тази посока. Путин поиска засилване на ударите по украинската инфраструктура, като заяви, че Русия ще засили атаките, за да възпрепятства Украйна да нанася ответни удари по руски цели. Той заяви, че Москва трябва да реагира „адекватно“ и да засили натиска.

Putin demanded increased strikes on Ukrainian infrastructure, saying Russia will intensify attacks to discourage Ukraine from retaliating against Russian targets. He said Moscow must respond “properly” and increase pressure on enemy infrastructure. #Russia pic.twitter.com/FN9wSthH1K — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 12, 2026

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Путин говори за иновации и нахъсва армията, но признава и за проблеми в напредъка

Руският диктатор продължи да демонстрира военната мощ на страната по време на празника Ден на Русия на 12 юни, който беше честитен на руснаците и от държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Той заяви, че Вашингтон остава решен да работи за постигането на мирно решение на руската война срещу Украйна, и изрази надежда, че трайният мир ще доведе до по-конструктивни отношения. В същото време беларуският диктатор Александър Лукашенко - един от най-големите съюзници на Путин - заяви, че бил сигурен как войните в Украйна и Иран ще приключат през настоящата година. А Зеленски отправи в същия ден ясно послание - с негов подпис руският език вече не е защитен в Украйна. Той беше премахнат от списъка на езиците, обхванати от Европейската харта за регионалните или малцинствените езици.

Междувременно Путин призна някои от пораженията на бойното поле, с които руските сили се сблъскаха през последните месеци. Той и руският министър на отбраната Андрей Белоусов се срещнаха с войници, които подчертаха своята решимост да постигнат военна победа в Украйна и да изпълнят целите и задачите на диктатора. Владимир Путин похвали руските военни технологични иновации, по-специално FPV дроновете, интегрирането на изкуствен интелект в дроновете, разширяването на системите за тактическа електронна война и руските усилия за създаване на сателитна констелация, алтернативна на Starlink. Целта му бе да представи руската армия като технологично напреднала и развиваща се сила.

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"Трябва да увековечим момчетата, които са допринесли за укрепването на страната; улиците и училищата трябва да носят техните имена", заяви още диктаторът. "Вие се занимавате пряко със защитата на Родината, защитата на Отечеството, защитата на Русия. Това е вашият ден, Денят на Русия", обърна се той към армията. Каза още, че руските щурмови подразделения изпълняват "най-важната задача" - винаги те са слагали край на всеки военен конфликт. "Именно пехотата осигурява изпълнението на бойната задача. Всички видове въоръжени сили на Руската федерация се стремят да работят така, че да помогнат на щурмоваците, за да бъдат загубите сред тях минимални", заяви Путин на фона на данните (и то отпреди няколко месеца) за минимум 1,2 милиона военни жертви на Русия в Украйна.

А докато водеше поредния кръг от възгласи „ура“, този път Путин едва отвори уста, като се стараеше да не изпусне пак нещо, наподобяващо вик или кучешко лаене. Припомнете си предишната му такава изява: ВИДЕО, на което Путин немощно вика "ура" за руските войници, изчезна от сайта на Кремъл.

Putin's learned his lesson. Leading another round of "hurrah," he barely opened his mouth this time, careful not to slip into something resembling a yelp or a dog bark again. pic.twitter.com/0ZgLPx2mMd — WarTranslated (@wartranslated) June 12, 2026

Путин подчерта също така последните мерки за социална подкрепа за руските войници, ветераните и техните семейства. Той повтори и отдавнашните позиции на Кремъл, представящи Русия като воюваща срещу НАТО, и подчерта силата на страната си в тази война. Вероятно Путин е имал намерение да използва срещата с руските военнослужещи, за да демонстрира сила по повод честванията на Деня на Русия след неудобството от съкратения парад по случай Деня на победата на 9 май и успешните украински удари с далекобойни оръжия по руски военни обекти в Санкт Петербург и по-широката Ленинградска област по време на Международния икономически форум (SPIEF) от 3 до 6 юни, смятат от ISW.

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Путин, изглежда, започна да признава някои от неуспехите, с които руската армия се сблъсква в момента, но не обсъди пълния мащаб на военните предизвикателства пред Русия. Той заяви, че ударите с дронове от страна на Украйна са опит да се посее раздор в руското общество и да се нанесат икономически щети, като вероятно имаше предвид кампанията на Киев за удари с дълъг обсег срещу руски военни обекти и нефтена инфраструктура, както и кампанията за пресичане на пътищата с дронове със среден обсег в окупирана Украйна, която води до недостиг на гориво и сериозни логистични проблеми.

Поредни примери от тези действия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) - големи руски информационни канали призоват шофьорите в Крим да се хвърлят в канавките, когато се приближават дронове. Каналът lpr1 посъветва абонатите си да спрат настрана и да се хвърлят в най-близката канавка, ако ги засегне някоя от продължаващите атаки на украинците.

Ukrainian strike drone flies over Russian logistics routes. https://t.co/Ddyi7TJPck pic.twitter.com/PSBQJgUysk — WarTranslated (@wartranslated) June 12, 2026

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Путин заяви, че Русия укрепва своята противовъздушна отбрана и че руската икономика бързо се възстановявала от украинските удари, но заплаши с ответни удари срещу Украйна. Призна също, че руските сили не напредват „толкова бързо, колкото ние бихме искали“. Но добави, че руските сили все пак напредвали „всеки ден постепенно“. Путин не призна, че украинските контраатаки са постигнали тактически успехи в областите Запорожие и Днепропетровск от март 2026 г. Темпото на напредъка на руските сили на бойното поле постоянно намалява от ноември 2025 г., а през април и май тази година те претърпяха нетна загуба на територия, без да се броят районите, в които руските войски само са проникнали.

Вероятно Путин е решил да признае някои от неуспехите, с които се сблъскват руските сили, за да изглежда по-близък до реалностите на бойното поле в очите на руските военнослужещи, които са преживели тези неуспехи на собствения си гръб, смятат анализаторите от американския мозъчен тръст. От началото на пролетта на 2026 г. Украйна увеличава мащаба и обхвата на своята кампания за удари с далекобойни оръжия и оръжия със среден обсег срещу руската логистика, военно оборудване и личен състав, което възпрепятства руското настъпление в целия театър на военните действия и нарушава логистичните маршрути в окупирана Украйна, особено в южната част на страната и на анексирания полуостров Крим.

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Всичко това не пречи на чеченския лидер Рамзан Кадиров да продължава да награждава сина си Адам Кадиров с отличия. Адам получи поредния медал в Деня на Русия от собствения си баща, като този път това беше званието „Герой“ на Чеченската република.

Adam Kadyrov received yet another medal on Russia day from his own father, this time the title of "Hero" of the Chechen Republic. pic.twitter.com/wnNjWSTeB5 — WarTranslated (@wartranslated) June 12, 2026

Кадировците от специалните сили на "Ахмат", които са най-известни с видеата си в TikTok, а не с реални бойни действия, пък решиха да се позабавляват с удар срещу... животно. Екипажите на дроновете на Кадиров явно са си намерили достоен противник и са атакували коза с безпилотен летателен апарат. Съдейки по запис, разпространен в социалните мрежи - ВИДЕО 18+, операцията не е имала никаква военна цел. Явно когато липсват победи на бойното поле, трябва да се търси цел, която да съответства на нивото ти.

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

32 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 12 юни е имало 237 бойни сблъсъка, на 11 юни бяха 241. Руснаците са хвърлили 281 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 36 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3304 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 200 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 008 FPV дрона, което е с около 100 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са спрени 36 руски пехотни атаки - по официална украинска информация. Още 13 руски щурма е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 33 руски пехотни нападения. В Лиманското направление са организирани 19 руски пехотни атаки, докато в съседното от юг Славянско направление са били 14.

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Руски източници публикуваха няколко видеозаписа, показващи руски сили, действащи в Константиновка, като част от целенасочена кампания за информационна война, целяща да преувеличи руското присъствие в града, анализират от ISW. Руските сили обаче продължават да постигат тактически успехи в Константиновка, а способността на Украйна да защитава югоизточните части на града се влошава. Руски източници, включително Telegram канал, свързан с 4-та отделна моторизирана стрелкова бригада на Русия, и руският държавен вестник „Известия“, публикуваха на 11 и 12 юни няколко видеоклипа с геолокализация, показващи руски военнослужещи, действащи в северната, западната, централната и югозападната част на Константиновка. Независимата оценка е, че това е серия от руски прониквателни мисии, вероятно проведени в продължение на няколко дни.

🧵Thread 1/x

Kostiantynivka, Donetsk Oblast

RU 4th Brigade waving RU flags in Kostiantynivka

May 2026https://t.co/DGIWkBYIi2 pic.twitter.com/HvBToDr60m — 𝐍𝐞𝐊𝐨𝐭𝐥𝐞𝐭𝐤𝐚 (@ne_kotletka) June 11, 2026

Украински военнослужещи заявиха пред независимия онлайн медиен канал „Хромадско“ в статия, публикувана на 12 юни, че в центъра на Константиновка действат между 100 и 250 руски военнослужещи и че руските войници проникват в града по един на всеки шест до седем часа.

Заснетите кадри с географска локация обаче са разпръснати по-широко, отколкото би могла ефективно да контролира група от 100 до 250 руски военнослужещи, което сочи, че руските военни са заснемали прониквания в продължение на определен период от време, за да могат руските източници да публикуват кадрите наведнъж и да създадат впечатлението, че руското присъствие в Константиновка е по-широко, отколкото е в действителност. ISW продължава да оценява, че руските сили са подбрали публикуването на някои кадри от бойни действия, а времето и последователността на тези публикации са част от усилията на Кремъл за когнитивна война, насочени към преувеличаване на руските напредъци, за да се представи погрешно, че украинската линия се разпада в целия театър на военните действия. Руските сили са публикували и преди кадри с вдигане на знамена и видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект, като част от тези усилия за когнитивна война. Целта пак е била да се демонстрира сила, вероятно във връзка с Деня на Русия на 12 юни.

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Като цяло оценката на американския тръст е, че руските сили продължават да отбелязват тактически успехи в Константиновка - основна точка на пролетно-лятната им офанзива - и вероятно са укрепили някои тактически позиции в града, като са надхвърлили първоначалното проникване. Постигането на тези успехи е отнело на руските сили много време и е било съпроводено с големи загуби. Те вероятно ще постигнат тактически успехи там през лятото на тази година, но е малко вероятно да постигнат бърз оперативен пробив срещу "крепостния пояс" на Украйна като цяло.

Иначе наскоро украинските сили също отбелязаха напредък в тактическия район Константиновка–Дружковка. Публикувани на 10 юни видеозаписи с географска локализация показват, че руските сили нанасят удари по украински позиции в североизточната част на Молочарка (северно от Константиновка) и в североизточните покрайнини на Илиновка (южно от Константиновка), което сочи, че ВСУ наскоро са напреднали в района.

1st Motorized Rifle Battalion, 136th Motorized Rifle Brigade in Molocharka@GeoConfirmed @UAControlMap

observes a Ukrainian position hit by FPV Drone

1|=4|📌 48.559557, 37.709390

hits a Ukrainian soldier with a Vandal Drone

2|=3|📌 48.560416, 37.712208 pic.twitter.com/fKvoyiUSJx — Audax (@AudaxonX) June 11, 2026

Руското министерство на отбраната заяви на 12 юни, че руската Централна група сили е превзела Приют (югозападно от Дружковка). Има и данни от Z-блогъри, че руските сили са превзели Тихоновка (северно от Константиновка).

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Украинските сили наскоро напреднаха и в посока Олександровка. Кадри с геолокализация, публикувани на 11 юни, показват руски сили, обстрелващи украински позиции южно от Воскресенка (източно от Олександровка), което показва, че ВСУ са се придвижили напред там.

Украински подразделения с дронове, действащи в сектора на 7-ми въздушнодесантен корпус, съобщават, че 2-километров участък от магистрала Т0508 между Покровск и Гришино се е превърнал в зона на унищожение за руски щурмови групи. Според корпуса през последните 50 дни на пътя са били ликвидирани около 100 руски войници, след като операторите на дронове са нанесли удари по движението в този незащитен коридор.

Ukrainian drone units operating in the 7th Air Assault Corps sector say a 2-km stretch of the T0508 highway between Pokrovsk and Hryshyne has become a kill zone for Russian assault groups. The corps says about 100 Russian troops were eliminated on the road over the past 50 days… pic.twitter.com/9FX3HWd6bk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 12, 2026

Още кадри показват, че екипажите на батальона „ФАТУМ“ от 60-та механизирана бригада на Украйна са унищожили руска ракетна система „Град“ BM-21, която се е придвижвала по оста към Лиман:

FATUM Battalion crews from the 60th Inhulets Mechanized Brigade destroyed a Russian Grad BM-21 MLRS on the move along the Lyman axis. #Ukraine pic.twitter.com/tWeJwXMaqO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 12, 2026

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Подразделение RAID от 413-ти полк за безпилотни системи на Украйна пък нанесе удар по полигон в окупираното Запорожие, където руските сили обучавали новопристигнали подкрепления за щурмови операции, похвалиха се от ВСУ. Атаката е поразила сгради, в които се е намирал руски персонал. Украински дронове всъщност нанесоха удари по два руски полигона през нощта на 12 юни - „Куликовски“, близо до Новопетровка в Запорожска област, и „Восточний“ в Донецка област. При атаките загинали 3 руски войници, 16 са били ранени, унищожен е един камион „Урал“ и са повредени съоръжения, гласи украинската информация.

413th Regiment of Unmanned Systems RAID unit struck the Vostochny training ground in occupied Zaporizhzhia, where Russian forces were training fresh reinforcements for assault operations. The attack hit buildings housing personnel, and a drone was redirected onto a MANPADS crew… pic.twitter.com/XBzLNxxbvc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 12, 2026

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През нощта в Краснодарския край на Руската федерация един човек е загинал, а трима са ранени в резултат на украинска атака, твърдят местните власти. Те посочват, че морски терминал е обхванат от пожар. Според губернатора Вениамин Кондратиев ударите с дронове са били насочени към район Темрюк в Краснодарския край. „По отношение на пожара, 96 души се борят с него, като са разгърнати над 30 единици техника, включително от руското Министерство на извънредните ситуации. Аварийните и специалните служби продължават да работят на място“, заяви губернаторът.

Има и данни за удар в индустриална зона в Нижнекамск, Република Татарстан (част от Руската федерация), както и за взривове през нощта в окупирания от руснаците Мелитопол, Запорожка област.

В нощта на 12 срещу 13 юни системите за противовъздушна отбрана на Русия са "засекли и унищожили" 177 украински безпилотни летателни апарата, прелитащи над областите Астрахан, Белгород, Брянск, Воронеж, Волгоград, Курск, Новгород, Ростов, Рязан, Смоленск и Твер, Московска област, Краснодарски край, анексирания Крим, както и над водите на Азовско и Черно море, съобщиха от военното министерство в Москва.

В украинската част на Запорожка област един човек е загинал, а осем са ранени през последните 24 часа в резултат на руски атаки, твърди областната администрация. За денонощието Русия е нанесла 871 удара по 49 населени места в Запорожка област, посочват оттам.

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